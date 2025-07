A Red Bull anunciou na manhã desta quarta-feira (9) a demissão de Christian Horner, chefe da equipe austríaca. A saída do líder, à frente da escuderia desde 2005, aconteceu por conta de conflito interno entre as peças-chave do time e deixa um futuro incerto na Red Bull. Uma dessas incertezas é Max Verstappen.

A saída do britânico pode ter sido um dos principais acenos da Red Bull para a permanência de Verstappen. Junto de Helmult Marko, o holandês faz parte dos que estavam contra Horner na briga interna da equipe. A confiança do ex-chefe caiu após uma funcionária acusar Horner de comportamento inadequado.

Christian Horner no GP de Mônaco

Mesmo após Horner ter sido considerado inocente pela investigação interna da empresa, o caso seguiu ecoando. Enquanto Verstapppen e outras estrelas da Red Bull se colocavam contra o chefe de equipe, a parte austríaca dos acionistas tinha confiança em Horner — o que foi caindo com o tempo.

Com a saída de Horner, Verstappen teve um sinal de que a equipe ainda dá ouvidos a ele, mas talvez não seja o suficiente para a permanência do tetracampeão mundial.

Red Bull está fragilizada

A equipe vem passando por momentos delicados nos últimos meses, incluindo a saída do projetista Adrian Newey, que foi para a Aston Martin, e do diretor esportivo Jonathan Wheatley, agora na Sauber. O momento atual mostra que a escuderia ainda precisa se recompor. As saídas, somadas ao desempenho ruim recente, mostram um momento de baixa.

Enquanto isso, Verstappen recebe sinais positivos de outras escuderias. A Aston Martin e, mais recentemente, a Mercedes, já estão de olho no holandês. São equipes que podem ter bons projetos para o próximo ano — em que o regulamento terá mudanças. Por mais que positiva para Verstappen, a saída de Horner ainda diz pouca coisa para o futuro do piloto na equipe.