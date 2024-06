Swiatek domina Paolini e é TETRA de Roland Garros

Swiatek em Roland Garros (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 08/06/2024 - 12:16 • Paris (FRA)

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, manteve o reinado em Paris e é a grande campeã de Roland Garros. Na decisão em Paris, Swiatek venceu a italiana Jasmine Paolini, cabeça de chave 12, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h08.

Aos 23 anos, a polonesa repetiu os feitos de 2020, 2022 e 2023 e ganhou o título de Roland Garros pela quarta vez, sendo a terceira consecutiva. Ela se juntou a belga Justine Henin e entrou no top 3 de maiores campeãs de simples no feminino em Paris na Era Aberta.

Com o título, Swiatek defende os pontos de Roland Garros do ano passado e vai ampliar a vantagem no ranking da WTA. A número 1 do mundo somará 11695 pontos contra 7988 da norte-americana Coco Gauff, nova número 2.

O JOGO

A decisão de Roland Garros começou em alto nível e Paolini surpreendeu com uma quebra de saque logo no terceiro game. O susto sofrido foi o suficiente para Swiatek crescer ainda mais na partida. A polonesa venceu todos os outros games do primeiro set e fechou em 6/2.

O embalo seguiu para o início do segundo set e Swiatek quebrou o saque de Paolini logo no segundo set. A italiana até salvou as duas primeiras chances, mas cometeu três erros em sequência e ficou em desvantagem.

A italiana só ganhou o primeiro game quando perdia de 5/0 e tentou se manter na partida. No entanto, a polonesa sacou na sequência e ganhou o título após um grande saque que forçou o erro da adversária.