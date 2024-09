Sinner frustra torcida americana e é campeão do US Open

Sinner no US Open (Foto: Darren Carroll/USTA)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 08/09/2024 - 18:39 • Nova York

O italiano Jannik Sinner conquistou pela primeira vez o US Open na tarde deste domingo (8). O número 1 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) derrotou o americano Taylor Fritz (12º) por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/5, após 2h16m de jogo na lotada quadra central do Estádio Arthur Ashe, com capacidade para 24 mil pessoas. O italiano de 23 anos ergueu o segundo troféu de torneio do Grand Slam na carreira. Foi também o segundo dele na temporada, na qual tinha vencido o Aberto da Austrália, em janeiro.

Os americanos ficaram apenas com o gostinho de quero mais na edição 2024 do US Open. Na noite de sábado (7), Jessica Pegula tinha sido derrotada na decisão feminina pela bielorrussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0 (duplo 7/5).

Em Nova York, Taylor Fritz jogou a primeira final de Major na vida e também a primeira de um tenista americano desde o vice-campeonato de Andy Roddick em Wimbledon-2009. O último americano a conquistar um Slam foi o mesmo Roddick, em 2003, nos Estados Unidos.

Sinner faturou também o 16º troféu na carreira e o sexto no ano (além dos dois Slams, ele venceu também em Cincinnati, Miami, Roterdã e Halle). O italiano somou a 12ª vitória seguida e não perde desde o torneio de Montreal, no Canadá.

O jogo

Sinner começou com tudo e quebrou o saque de Fritz, mas logo o americano empatou e virou para 3 a 2. O italiano emplacou quatro games seguidos com mais duas quebras e fechou por 6/3 em 43 minutos.

O segundo set foi dos saques. Os dois estiveram muito bem até o décimo game, quando Fritz cometeu vários de seus 12 erros na parcial, e Sinner fechou por 6/4. O italiano fez apenas um erro não forçado na parcial.

No terceiro set, o americano começou melhor, teve chances e abriu vantagem de 5 a 3, após dupla falta de Sinner. No entanto, falhou na hora de sacar para a parcial e tomou a virada: 7/5.

- Esse título significa muito pra mim - disse Sinner, logo após a final. - Os últimos tempos não têm sido nada fáceis. Minha equipe me apoia todos os dias, assim como as pessoas que estão perto de mim. Eu amo o tênis. Eu treino muito - acrescentou o italiano.

Sinner teve resultados analíticos adversos para doping divulgados logo antes do Aberto dos Estados Unidos e sofreu muitas críticas. O italiano testou positivo duas vezes para a substância proibida clostebol, mas terminou absolvido em agosto. O processo corria desde abril.