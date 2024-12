Retrospectiva 2024: Alex Poatan tem ano histórico e entra entre os maiores do UFC

Entre os maiores da atualidade do UFC, Alex Poatan elevou seu nome e entrou para a história da organização liderada por Dana White. Não faltaram motivos para que o brasileiro marcasse a empresa em 2024, principalmente pela dominância na divisão dos meio-pesados e pelas defesas de cinturão de forma consecutiva e em menos de seis meses.

2024: ANO DE OURO E DE RECORDE PARA POATAN

Alex começou o ano como campeão dos meio-pesados, após derrotar o tcheco Jiri Procházka no UFC 295, em novembro de 2023. Em abril, no UFC 300, Poatan defendeu o cinturão pela primeira vez, contra o americano Jamahal Hill. Ambos tiveram rivalidade intensa, que dura até hoje, porém, no octógono, o brasileiro mostrou que era diferente dos demais.

A luta estava equilibrada, com pouca ação, até que Hill acertou Pereira com um golpe baixo, Herb Dean, árbitro da luta, tentou interromper o combate para que o brasileiro se recuperasse, mas Alex dispensou a ajuda. Segundos depois, Poatan acertou um uppercut, que derrubou Jamahal e o campeão finalizou o trabalho com mais golpes e vencendo por nocaute.

Alex Poatan venceu Jamahal Hill por nocaute no primeiro round do UFC 300 (Foto: Divulgação/UFC)

Dois meses após encarar Hill, Poatan teve que encarar a revanche contra Procházka, no UFC 303. A luta foi marcada de última hora, após o combate entre Michael Chandler e Connor McGregor ser cancelado por uma lesão do irlandês.

No octógono, Alex foi melhor que o tcheco e quase o nocauteou no último segundo do primeiro round, mas Jiri sobreviveu. Porém, com apenas 13 segundos do assalto seguinte, o brasileiro derrubou Procházka com um chute e fechou após desferir socos no oponente que estava no chão, consagrando a segunda defesa de cinturão no ano.

Alex Poatan derrotou Jiri Procházka por nocaute no segundo round do UFC 303 (Foto: Ian Maule/AFP)

Em outubro, Poatan retornou ao octógono para defender o cinturão contra Khalil Rountree Jr., no UFC 307, terceira defesa de cinturão em 176 dias, o que seria um recorde no UFC. Na luta, Alex sofreu nos dois primeiros rounds, sofrendo susto para o americano, mas nos terceiros e quatro assaltos, o brasileiro foi perfeito e conseguiu nocautear Khalil após acertar diversos golpes. Cinturão mantido e recorde quebrado.

O QUE VEM PARA 2025?

Para 2025, os fãs do UFC estão na expectativa para ver Alex em ação novamente contra dois nomes: Magomed Ankalaev, para defender o título dos meio-pesados, e Jon Jones, pelo cinturão dos pesados e com chances do brasileiro se tornar campeão duplo. Mas, possivelmente, existe a chance de nenhuma das duas lutas acontecer.

Sobre Ankalaev, o próprio Poatan alegou que não tem muito interesse na luta. Já contra Jones, Alex não respondeu o desafio do americano, mas Dana White já rechaçou a possibilidade, já que pretende fazer a luta entre Jon "Bones" Jones contra Tom Aspinall, para unificar o cinturão dos pesos pesados.

Jon Jones derrotou Stipe Miocic no UFC 309 (Foto: Sarah Stier/AFP)

No início de dezembro, no dia 5, Poatan brigou com Jamahal Hill em uma academia em Las Vegas, o que aumentou a rivalidade entre ambos. O americano não aceitou muito bem a forma que perdeu para o brasileiro em abril e pede outra chance, mas para isso terá que vencer Jiri Procházka no UFC 311, no dia 19 de janeiro.