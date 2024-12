Retrospectiva 2024 das lutas: Poatan e Pantoja dominam UFC e eventos levantam boxe

Com eventos históricos no UFC, medalha olímpica e lutas entre celebridades no boxe, o mundo das lutas teve diversos episódios históricos em 2024. Com protagonistas como Alex Poatan e Popó Freitas rechearam os fãs de grandes histórias neste ano, principalmente com grandes nocautes e rivalidades.

Para o Brasil, o saldo foi positivo, com dois campeões no UFC e em grandes federações de boxe, e medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Grande protagonistas no masculino e no feminino foram Alex Poatan, Alexandre Pantoja e Bia Ferreira, que defenderam seus cinturões com sucesso.

UFC: POATAN FAZ HISTÓRIA E PANTOJA DOMINA

O UFC viveu ano histórico em 2024. Em abril, a empresa comandada por Dana White realizou o evento de número 300, onde momentos históricos aconteceram. O nocaute de Max Holloway em Justin Gaethje no último segundo de luta, pelo título BMF e o nocaute de Alex Poatan em Jamal Hill, na luta principal da noite, pelo cinturão dos meio-pesados.

Poatan, inclusive, bateu o recorde de maior número de defesas no menor espaço de tempo do UFC. O brasileiro defendeu o título dos meio-pesados três vezes em apenas 176 dias e desbancou o recorde que era de Ronda Rousey. Além de derrotar Hill, em abril, Alex venceu Jiri Prochazka, em junho, e Khalil Rountree Jr., em outubro.

Alex Poatan venceu Jamahal Hill por nocaute no primeiro round do UFC 300 (Foto: Divulgação / UFC)

Outro brasileiro que se destacou no UFC foi Alexandre Pantoja. O carioca defendeu o cinturão dos moscas duas vezes, contra Steve Erceg, em maio, no Rio de Janeiro, e contra Kai Asakura, no último grande evento da empresa, em dezembro. Pantoja limpou a divisão, com 10 vitórias e nenhuma derrota contra os dez primeiros mais bem colocados no ranking.

No âmbito geral, o UFC viu o nascer de uma nova estrela: Ilia Topuria. O espanhol se tornou campeão dos penas ao destronar Alexander Volkanovski e nocauteou Max Holloway para defender o cinturão com sucesso pela primeira vez.

Considerado um dos maiores da história, Jon Jones retornou ao octógono após um ano e sete meses fora. O americano, defendeu com sucesso o título dos pesos pesados contra Stipe Miocic. Na coletiva de imprensa, Bones desafiou Poatan, mas segundo Dana White, o campão linear irá encarar o campeão interino, o inglês Tom Aspinall.

Jon Jones derrotou Stipe Miocic no UFC 309 (Foto: Sarah Stier/AFP)

BOXE: CELEBRIDADES APARECEM E BRASIL TEM NOVOS NOMES

No cenário do boxe, as celebridades tomaram conta do esporte. Popó Freitas foi o grande nome do Fight Music Show 4 e 5, onde encarou Kleber Bambam e o argentino Jorge "El Chino" Miranda. Além do ex-campeão, nomes como Nego do Borel, MC Gui e Hadson Nery, o Hadybala, também lutaram no evento.

Fora do Brasil, tivemos o retorno de Mike Tyson aos ringues. O ex-campão mundial encarou o influenciador americano Jake Paul, que já tem histórico no esporte. Na luta entre os dois, a idade falou mais alto e Paul venceu Tyson por decisão unânime. Também no boxe, Anderson Silva se despediu dos ringues no Sparten Fight Night. O Spider encarou Chael Sonnen, seu rival desde os tempos do UFC, e a luta terminou em empate.

Anderson Silva encarou Chael Sonnen no Sparten Fight Night (Foto: Rafael Oliva / Lance!)

Entre os profissionais, Robert Conceição se tornou campeão mundial dos superpenas da CMB. O brasileiro derrotou O'Shaquie Foster para conquistar o cinturão. No feminino, Beatriz Ferreira teve ano mágico, ao conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 e manteve o título do peso leve da IBF.