Invicto, brasileiro João Fonseca é campeão do NextGen

João Fonseca não poderia ter encerrado de maneira melhor o ano em que se consolidou no cenário mundial. Aos 18 anos, o brasileiro conquistou, com sobras, neste domingo (22), o primeiro ATP da carreira, com cinco vitórias em cinco partidas. Na decisão do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, a última vítima do 145º do mundo foi o americano Learner Tien, de 19 anos e 122º, derrotado por 2/4, 4/3 (10/8), 4/0 e 4/2, em 1h25m.

Apesar de não valer pontos no ranking, o torneio árabe dá muito prestígio e um respeito gigante do restante do circuito. Não por acaso, entre os ex-campeões do torneio, cuja primeira edição foi em 2017, há nomes como o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro. Isso sem falar na premiação: por ter sido campeão invicto, o brasileiro vai embolsar nada menos que US$ 526,480.

O prodígio brasileiro - que começou a temporada como o 730º do mundo - chegara à final após sobrar no 'Grupo da Morte'. Seu cartão de visitas foi uma vitória sobre o principal favorito, o francês Arthur Fils, 20º do mundo. Depois, despachou Tien por 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2. Na terceira rodada, já classificado em primeiro, venceu o maior desafio nesta semana: uma batalha de cinco sets contra o tcheco Jakub Mensik (48º). Na semifinal, a vítima foi o francês Luca Van Assche (128º), derrotado em apenas 59 minutos.

João Fonseca salva set point no tie-break

Tien iniciou a final com uma postura bem diferente do duelo de quinta-feira: buscou ser mais agressivo e conquistou a quebra logo no primeiro game. Perder o serviço logo no game inicial foi algo inédito para o brasileiro nesta semana.

João Fonseca, que não teve chance de quebrar o rival na primeira parcial, voltou melhor para o segundo set. E Tien saiu das cordas para salvar dois breaks no segundo game. No quinto game, sacando em 2/2, foi a vez do brasileiro salvar um break. O carioca abriu 6/3, e o adversário salvou, ao todo, quatro set points. João Fonseca precisou salvar um set point, até que um erro do americano na rede deu a parcial, que durou 34 minutos, ao brasileiro.

O americano sentiu o golpe por ter perdido o segundo set. E João Fonseca pisou fundo no acelerador e o quebrou (de zero) na abertura do terceiro. A partir dali, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira passou a dominar os pontos, como fez na maior parte da campanha em Jidá. Dois games depois, com uma curta que levantou o público, o brasileiro conquistou nova quebra. E, no game seguinte, sacou para virar o jogo em sets.

Valente, Tien resistiu no quarto set até o quinto game, quando sacou em 2/2, e João Fonseca conquistou nova quebra. Em seguida, o brasileiro sacou para fazer história em Jidá. Emocionado, o campeão celebrou se jogando no chão. Em seguida, celebrou com os pais, Roberta e Christiano, e com sua equipe, liderada pelo técnico Guilherme Teixeira. Logo após a premiação, com o troféu em mãos, posou com a família e e sua equipe em quadra.

A caminhada de João Fonseca rumo ao título

João Fonseca 3 x 2 Arthur Fils (FRA, 20º) - 3/4, 4/2, 4/1, 1/4, 4/1 - Estreia

João Fonseca 3 x 1 Learner Tien (EUA, 122º) - 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 - 2ª rodada

João Fonseca 3 x 2 Jakub Mensik (TCH, 48º) 3/4, 4/3, 4/3, 3/4 e 4/3 - 3ª rodada

João Fonseca 3 x 0 Luca Van Assche (FRA, 128ª) - 4/2, 4/2 e 4/1 - Semifinal

João Fonseca 3 x 1 Learner Tien (EUA, 122º) - 2/4, 4/3 (10/8), 4/0 e 4/2 - Final