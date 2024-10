Carlos Alcaraz vira batalha incrível contra Sinner e é campeão em Pequim

Carlos Alcaraz posando com troféu do ATP 500 de Pequim, no tênis (Foto: Greg Baker/AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/10/2024 - 11:24 • Pequim (CHI)

O tenista Carlos Alcaraz, terceiro da ranking mundial do tênis masculino, conquistou uma virada incrível sobre o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner. Em batalha de 3h21min, o espanhol conquistou seu primeiro título do ATP 500 de Pequim, na China.

Alcaraz levou a melhor em 6/7 (6-8) 6/4 7/6 (7-3) tendo disparado o mesmo número de aces do italiano, seis. Além disso, ele disparou 55 bolas vencedoras contra 31 de Sinner — que cometeu 46 erros não-forçados contra 56 do espanhol.

O jogo começou com o espanhol pressionando mais o saque do italiano, que precisou sair de um 0-40 já no segundo game do jogo — quebra veio para Alcaraz na sequência. No 4º game, abriu 4/1 e foi mantendo seu saque sem ser pressionado. Ao sacar para a parcial, no 9º game, o espanhol sentiu a pressão ao sacar com segundo serviço e foi quebrado. Sinner então, encaminhou bem seus games para forçar o tiebreak, onde foi sólido, salvou dois setpoints e saiu vencendo.

A segunda etapa seguiu com o equilíbrio entre os dois tenistas demonstrado em boa parte do set anterior. Alcaraz sofreu no 8º game, salvou dois breakpoints e precisou de sete igualdades para confirmar e quebrar o saque de Sinner, na sequência, para fechar o set em game de zero.

O terceiro set foi parecido com o primeiro. Alcaraz saiu quebrando Sinner no 3º game, com bela devolução de backhand, abriu 3/1 e viu o italiano salvar com muita precisão dois breakpoints no 5º game. Após isso, o espanhol foi administrando até que sofreu a devolução da quebra no 8º game. Sinner seguiu pressionado e precisou salvar breakpoint no 11º game para levar disputa ao tiebreak.

No desempate, Sinner abriu 3/0 em pontos muito brigados e com postura agressiva no forehand, que foi prontamente respondida por Alcaraz que devolveu as duas mini-quebras na sequência. O espanhol seguiu firme trabalhando bolas na paralela, conquistou duas novas mini-quebras para abrir 6-3 e sacou com confiança.