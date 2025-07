Os fortes adversários não foram a única preocupação de Jalen Williams durante os playoffs da NBA 2024/25. O ala do Oklahoma City Thunder lidou em toda a pós-temporada com uma séria lesão no pulso direito. Apesar disso, ele foi um dos maiores destaques da equipe, que conquistou o título histórico ao bater o Indiana Pacers em sete jogos intensos. Em seu canal no YouTube, deu detalhes sobre como "conviveu" com o problema no mata-mata.

— Eu tive 28 ou 29 injeções na mão durante os playoffs. E eu pensei: "Isso não pode ser em vão. Temos que vencer". Então, essa era a minha mentalidade — comentou Williams.

Apesar de lidar com a lesão por boa parte da temporada, o jogador confessou ter sentido o momento em que seu ligamento escafolunar direito se rompeu no dia 9 de abril. Segundo Williams, a torção aconteceu em uma disputa com Devin Booker, do Phoenix Suns, no terceiro período do jogo, quando parecia que sua mão estava "pegando fogo".

— Eu meio que ouvi um barulho de papel rasgando ou como ar, tipo um som de "swish". Eu fiquei olhando um pouco ao redor, e então minha mão simplesmente pegou fogo. Tipo, toda a parte de cima do meu pulso estava pegando fogo — destacou.

Após sentir a lesão, Williams terminou aquela partida como cestinha - com 33 pontos, 7 rebotes e 5 assistências -, mas experimentou um inchaço que ele descreveu como "maluco" mais tarde naquela noite, o que limitou a mobilidade de seu pulso. O jogador do OKC, no entanto, decidiu não divulgar o problema durante os playoffs da NBA.

— Quando você está jogando nos playoffs, na maior parte do tempo, todo mundo está machucado. Eu simplesmente não queria que isso fosse uma desculpa para o meu desempenho ou algo que me desviasse do objetivo final — explicou Williams em seu vídeo.

Williams recebeu injeções de lidocaína antes de cada jogo dos playoffs e ocasionalmente durante a semana quando o time tinha vários dias de folga, além de injeções de cortisona para reduzir a inflamação. Mesmo com a dor "controlada", o ala precisou adaptar completamente seu estilo de jogo.

— Eu basicamente mudei meu arremesso. Se você entende de arremessos, posicionar a bola sob sua mão é uma parte muito importante. Receber a bola e arremessar era muito difícil porque você simplesmente não consegue posicionar sua mão para estar pronto. Eu tinha que deslizar minha mão por baixo e preparar a bola, então meu arremesso ficava um pouco mais lento e meu ponto de lançamento era diferente — relembrou o ala.

Desempenho de Williams nos playoffs da NBA

A primeira rodada contra o Memphis Grizzlies contou com boas médias de Williams. Para garantir a classificação tranquila, o ala registrou 23,3 pontos, 5,3 rebotes e 5,3 assistências por noite, além 54,2% de aproveitamento nos arremessos.

— Acabamos jogando a série contra Memphis, e minha mão, na verdade, se saiu muito bem. A coisa boa sobre a série contra Memphis foi que tínhamos apenas um dia entre cada jogo. Eu não precisava me preocupar com minha mão ficando realmente rígida depois ou esse tipo de coisa.

Na série contra Denver, que foi até o sétimo jogo, suas médias caíram no quesito de pontuação. O jogador acumulou 17,6 pontos, 6 assistências e 5,4 rebotes por jogo, com queda no aproveitamento para 37,5%. A final do Oeste contra o Minnesota, no entanto, os números aumentaram novamente, ao chegar em 49,4% de acerto. Ele alcançou também 22,2 pontos, 6,6 rebotes e 4,4 assistências.

Nas Finais da NBA, Williams teve sua melhor média de pontuação pelo OKC em séries dos playoffs com 23,6 pontos, além de 5 rebotes e 3,7 assistências, incluindo um recorde pessoal de 40 pontos no Jogo 5. Em geral, na campanha dos playoffs, ele manteve 21,4 pontos, 5,5 rebotes e 4,8 assistências por noite, participando de todas as partidas.

O Thunder informou que Williams será reavaliado aproximadamente 12 semanas após a cirurgia, o que ocorreria em meados de setembro de 2025. Vale destacar que o ala não queria ter expostos à lesão para o público, por isso manteve silêncio sobre o problema em todo playoffs.

— Essa foi a única parte com que lutei no início porque eu não queria contar ao mundo que estava machucado. E então o mundo meio que se voltou contra mim sobre como eu não estava pronto para lidar com o momento, o que obviamente está errado agora. Ganhamos um campeonato, então você pode dizer o que quiser agora. Sou um campeão para sempre — finalizou.

