Djokovic derruba Alcaraz, conquista ouro olímpico inédito e vai às lágrimas

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/08/2024 - 12:27 • Paris (FRA)

Novak Djokovic, número dois do mundo, fez história neste domingo (4) e realizou o sonho de conquistar a sua primeira medalha de ouro nas Olimpíadas, o único grande título que lhe faltava. Em grande duelo com Carlos Alcaraz, o sérvio venceu em dois tie-breaks com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2) após 2h50min de duração na quadra central Philippe Chatrier lotada e sob forte calor.

Dono de 24 títulos de Grand Slam e maior vencedor da história, ele agora passa a ter o Golden Slam e ainda se torna, aos 37 anos, o tenista mais velho a conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos.

Djoko iguala os feitos de Steffi Graf, Rafael Nadal, Andre Agassi e Serena Williams, que venceram os quatro Grand Slams em simples e ainda ganharam a medalha Dourada. A única a obter tal feito em um mesmo ano foi Graf, em 1988.

Ele havia batido na trave com o Bronze em Pequim 2008, ficado em quarto lugar em Londres 2012 e Tóquio 2020 e perdido na estreia no Rio de Janeiro.

Nole se vinga de derrota para Alcaraz na final de Wimbledon e, de quebra, passa à frente do espanhol com 4 a 3 no retrospecto.

O jogo

O duelo foi de alta qualidade, com belos pontos e muita tensão. Ambos perderam muitas oportunidades no primeiro set. Djokovic não confirmou um 0/40, perdeu um set-point no décimo game, com um winner de coragem do espanhol, enquanto Carlitos teve chances, mas não converteu. No tie-break, o sérvio foi mais eficiente, desgarrou no placar e venceu após 1h34min.

No segundo set, a tônica foi parecida, com saques confirmados com um pouco mais de facilidade nos serviços. No tie-break, Nole disparou um winner na metade, desgarrou no placar e fechou com um lindo winner de forehand. Ele se emocionou e pegou a bandeira da Sérvia para celebrar.