Sabalenka supera Pegula e conquista o US Open pela primeira vez

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 07/09/2024 - 20:14 • Nova York (EUA)

Depois da frustração do ano passado, quando terminou vice-campeã em partida emocionante contra Coco Gauff, a tenista Aryna Sabalenka, número dois do mundo, conquistou o título do US Open pela primeira vez neste sábado (7).

A bielorrussa frustrou a torcida americana por Jessica Pegula (6ª no ranking da WTA), na icônica quadra do Arthur Ashe Stadium, em Nova York. Marcou duplo 7/5 na final, após 1h53m de partida, para faturar o primeiro título dela no Aberto dos Estados Unidos. Bicampeã do Australian Open em 2023 e 2024, Sabalenka ganhou o terceiro troféu de um torneio do Grand Slam na carreira.

A bielorrussa completou uma temporada de verão americano quase perfeita. Foi campeã em Cincinnati (também diante de Pegula na final) e ganhou a 12ª partida consecutiva. Já a americana Pegula disputou a primeira final de Major na vida, após ter interrompido a sequência de seis derrotas em quartas de final que carregava sobre os ombros.

O jogo

Sabalenka começou dominante, abriu 5 a 2 e teve a oportunidade para fechar o set sem susto. Os erros e o nervosismo apareceram junto com duplas-faltas. Pegula cresceu, empatou em 5 a 5 e teve o break-point para virar. A bielorrussa se manteve firme, foi corajosa, confirmou o serviço e, após outro game bem longo, fechou a parcial em 7/5.

Confiante, Sabalenka abriu 3 a 0 com facilidade no segundo set. Pegula reagiu, confirmou o saque e foi pra cima. Virou a partida, ganhou cinco games consecutivos e sacou para a parcial, mas Sabalenka deu a volta por cima novamente, devolveu a quebra, virou para 6 a 5 e conquistou o título com nova quebra, antes de se jogar no chão. Depois, com muita vibração, ela foi até o staff na arquibancada, para festejar também com o namorado brasileiro Georgios Frangulis.