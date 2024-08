Olimpíadas: chinesa Zheng conquista ouro no tênis e faz história

Qinwen Zheng em ação em Paris (Foto: Dubreuil/Kopatsch/Zimmer)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 03/08/2024 - 13:57 • Paris (França)

A história foi feita neste sábado (3) no tênis olímpico. Qinwen Zheng, número sete do mundo, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, a primeira dourada no tênis em simples da história da China.

➡️Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Zheng, que derrotou a poderosa Iga Swiatek na semifinal, superou a croata Donna Vekic por 6/2 6/3 após 1h45min, na decisão realizada na quadra central Philippe Chatrier, em Roland Garros.

A tenista havia salvo match-points em sua campanha que contou com vitórias apertadas nas oitavas de final e nas quartas, esta aposentando a alemã Angelique Kerber.

Vekic pecou nos erros com 31 não forçados e foi quebrada quatro vezes no encontro, dois em cada parcial, quebrando uma vez no segundo empatando em 3 a 3. Ms Zheng quebrou no sétimo game e fechou com autoridade.

Vekic também fez história para a Croácia como a primeira finalista de simples. A medalha de bronze ficou com Swiatek, que bateu Anna Schmiedlova na sexta-feira (2). A polonesa não perdia um jogo no saibro há 25 partidas e foi frustrada justo pela asiática que já havia feito final do Australian Open na temporada.