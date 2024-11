Holanda vence nas duplas, elimina a Espanha e decreta aposentadoria de Nadal

Os holandeses Wesley Koolhof e Botic van der Zandschulp estragaram a festa espanhola em Málaga, ao superarem a dupla local de Marcel Granollers e Carlos Alcaraz, e recolocaram a Holanda na semifinal da Copa Davis. Decretando o fim da carreira de Rafael Nadal.

Koolhof e Zandschulp precisaram de 2h14 para fechar o placar em 7/6 (7-4) 7/6 (7-3) tendo convertido nove aces a três dos espanhóis, que cometeram 26 erros não-forçados a 27 dos holandeses, que dispararam 32 bolas vencedoras a 28 dos donos da casa. Com o duelo empatado por 1 a 1 com uma vitória para cada nação em simples, Koolhof entrou em quadra para se aposentar ou aposentar Nadal, já que este também é o último torneio de sua carreira.

O primeiro set foi bastante brigado, com a dupla holandesa sustentada na experiência e jogo agressivo de duplas de Koolhof e no forte saque de Zandschulp. Já a dupla espanhola buscou trabalhar bem desde a linha de base e Granollers colocou a experiência de ex-número 1 do mundo nas duplas para definir o máximo que pode na rede. O set foi marcado por break points salvos pelas duas parcerias. Os holandeses estiveram sob risco no 10º game, onde firme na rede Koolhof evitou o set point e levou a disputa para o tiebreak.

Nele, a agressividade do jogo de Koolhof fez a diferença e rendeu a mini-quebra no 9º ponto, que garantiu a vantagem para fechar no saque de Zandschulp.

Aos gritos de “Sim, se pode” e empurrados por um animado Rafael Nadal no banco da equipe da casa, a dupla espanhola seguiu fazendo um jogo com Alcaraz buscando ser mais agressivo no fundo de quadra e Granollers definindo na rede. A quebra veio em belíssima devolução de Alcaraz, na vantagem no saque de Zandschulp, em que a bola encontrou a linha.

Carlos Alcaraz e Marcel Granollers em ação na Copa Davis (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

O jogo seguiu brigado, com as duas duplas salvando break points, até que uma bela devolução com forehand e Zandschulp devolveu a quebra para os holandeses no 8º game.

A partida seguiu muito disputada, com as duas duplas se pressionando e a disputa seguiu para um novo tiebreak. A mini-quebra se deu após uma milimétrica devolução de Zandschulp no 7º ponto e firme seguiu para fechar a partida com bom forehand e nova mini-quebra.

Esta é a segunda vez na história que a Holanda alcança a semifinal da Copa Davis.

A vitória holandesa adiou a despedida de Wesley Koolhof, mas colocou fim a uma das mais vitoriosas carreiras da história do esporte mundial, a de Rafael Nadal.

Comemoração da dupla holandesa (Foto: Thomas COEX / AFP)

Considerado o “Maior Atleta da História da Espanha”, Nadal se despede das quadras no torneio que ajudou seu país vencer cinco vezes. Nadal encerra aos 38 anos, uma carreira que soma 92 títulos em nível ATP, dos quais 22 são títulos em torneios do Grand Slam em simples, 14 deles em Roland Garros.

Rafael Nadal é o tenista mais jovem da história a conquistar os quatro torneios do Grand Slam, aos 24 anos. O espanhol é o segundo tenista da história a ter um Ouro olímpico em simples [Pequim 2008] e outros nas duplas [Rio de Janeiro 2016]. Ao todo foram 1080 vitórias na carreira e apenas 227 derrotas.