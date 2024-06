Alcaraz em Roland Garros (Foto: Corinne Dubreuil / FFT)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 09/06/2024 - 15:10 • Paris (FRA)

O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro da ATP, é o grande campeão de Roland Garros ao superar uma batalha de 4h18 e cinco sets diante do alemão Alexander Zverev, quarto. Alcaraz é o 7º espanhol campeão em Paris.

Alcaraz batalhou por 4h18 com placar de 6/3 2/6 5/7 6/1 6/2 tendo convertido três aces contra oito do alemão, que cometeu 41 erros não-forçados contra 56 do espanhol, que disparou 52 bolas vencedoras contra 38 de Zverev.

Alcaraz é o primeiro campeão inédito de Roland Garros desde o sérvio Novak Djokovic que em 2016 conquistou o primeiro de seus três títulos em Paris.

Carlos Alcaraz é o mais jovem tenista campeão de três Majors diferentes, com os títulos em Wimbledon 2023 e US Open 2022.

Alcaraz é o quarto tenista abaixo dos 22 anos desde 1990 a vencer Roland Garros. Antes dele foram campeões antes dos 22 o brasileiro Guga Kuerten em 1997 aos 20 anos e os espanhóis Carlos Moyá em 1998 aos 21 e Rafael Nadal em 2005 aos 19 anos.

O jogo

A partida teve um início nervoso, Zverev abriu cometendo duas duplas-faltas e sendo quebrado no primeiro game, mas viu Alcaraz também joga nervoso, trabalhar mal com forehand e devolveu a quebra na sequência. Na continuação da primeira etapa, Alcaraz buscou trabalhar o set inteiro variando jogadas e alturas das bolas, enquanto o alemão buscou se defender, mas não se impôs e viu o espanhol ser agressivo para chegar às quebras nos 5º e 9º games.

No game inaugural na segunda etapa, Alcaraz batalhou por quase 11 minutos após abrir vantagem, salvou três beakpoints e confirmou. Na sequência do set, Zverev conseguiu se soltar mais, jogar agressivo com forehand e encaixar melhor seu saque aberto. Contando com erros do rival e uma melhora significativa do seu jogo, o alemão venceu cinco games em sequência, com quebras nos 5º e 7º games e empatou a partida.

A terceira etapa teve um início equilibrado, com os dois tenistas confirmando mesmo pressionados. Jogando um game impecável, com muita solidez, Alcaraz chegou a quebra de zero no 6º game, abiu 5/3, mas sacando para estar à frente na parcial cometeu erros, viu o alemão sólido na devolução e sofreu a quebra. Confiante, Zverev foi atrás da virada sacando muito bem e quebra em erro do espanhol no 11º game.

À frente no placar, Zverev teve um início de set complicado, reclamando de seus erros e de marcações claras da arbitragem. Alcaraz manteve-se firme na linha de base e abriu 4/0 com quebras nos 2º e 4º game, mas na sequência viu o alemão arriscar e devolver uma das quebras. Neste momento, o espanhol pediu atendimento médico para um problema na coxa direita, voltou trabalhando bem na devolução, conquistou nova quebra e forçou o set decisivo.

O quinto set teve equilíbrio nos dois primeiros games, mas o espanhol arriscou mais na devolução, entrou em quadra conquistou quebra no 3º game, foi consistente e salvou beakpoints nos dois games de saques seguidos e muito sólido conquistou quebra de zero no 7º game e sacou com confiança para o título.