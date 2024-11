Sinner confirma, Itália é bicampeã da Copa Davis e faz história

Jannik Sinner, número 1 do mundo, encerrou a temporada com chave de ouro, neste domingo (24), ao vencer o holandês Tallon Griekspoor, 40º do ranking mundial, e dar o bicampeonato da Copa Davis, a mais tradicional competição por equipes do tênis, para a Itália.

Sinner derrotou o rival por 7/6 (7/2) e 6/2, alcançando a 73ª vitória em 79 jogos na temporada e chegando ao nono título no ano. As outras oito conquistas foram individuais, com destaque para Australian Open e US Open.

A vitória de Sinner deu o título para a Itália, já que Matteo Berettini havia vencido Botic Van de Zandschulp por 2 a 0 (6/4 e 6/2) na primeira partida da final.

A Itália se torna a quinta nação na história a vencer Davis e Billie Jean King Cup, competição por equipes feminina, na mesma temporada. Os outros países foram Estados Unidos (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982), Austrália (1964, 1965, 1973), República Tcheca (2012) e Rússia (2021). Além disso, os italianos são os primeiros bicampeões da Davis desde a República Tcheca (2012 e 2013).

Como foi o jogo de Sinner na Davis?

Após um primeiro set apertado na partida decisiva, Sinner desgarrou no placar no meio do segundo set, emplacando quatro games seguidos. O italiano chegou a abrir 40 a 0 na última parcial, mas precisou de quatro match points para, enfim, fechar o jogo.