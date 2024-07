Alcaraz derruba Djokovic com atuação brilhante e é bicampeão em Wimbledon

Alcaraz com o troféu de Wimbledon (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 14/07/2024 - 13:07 • Londres (ING)

Carlos Alcaraz voltou a brilhar na mítica quadra central do All England Club e derrotou Novak Djokovic para conquistar o bicampeonato de Wimbledon, o torneio mais tradicional do tênis, neste domingo (14). O espanhol dominou a partida e venceu por 3 sets a 0 com parciais de 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4), após 2h27min de duração na quadra central.

A final foi a reedição do ano passado onde Alcaraz derrotou o sérvio em cinco sets. Ele frustra de novo os planos de Djokovic de empatar com Roger Federer com oito títulos de Wimbledon e de seu 25º troféu de Grand Slam.

Carlitos ergue sua quarta taça de Major, a segunda de forma seguida e se torna o sexto jogador a vencer Roland Garros e Wimbledon em uma mesma temporada. Ele iguala Rafael Nadal com duas conquistas no torneio mais tradicional do esporte.

O jogo

Alcaraz foi senhor da partida em todo momento. O espanhol abriu uma quebra em um primeiro game com 14 minutos e confirmou rapidamente, Carlos fez 2 a 0 e na sequência ampliou a vantagem fechando a parcial por 6/2.

O espanhol continuou com o piso no acelerador no segundo set, e quebrou o saque do sérvio. Djokovic tentava subir à rede, mas não era efetivo diante dos potentes golpes de fundo de Alcaraz. O espanhol cometeu duas duplas-faltas no começo do segundo set, mas mesmo assim confirmou, quebrou no sétimo game e fechou por 6/2.

(Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

O terceiro set foi mais apertado, com Djokovic devolvendo boas curtas e de bate-pronto e confirmou os saques. O sérvio pressionou no sexto game, teve chances, mas Alcaraz se safou, confirmou e quebrou pouco depois com belas passadas. Carlos abriu 40 a 0 no saque com três match-points, mas Nole foi valente, salvou todos, devolveu a quebra e levou o jogo ao tie-break. No momento decisivo Djokovic largou na frente com 3 a 1, mas Carlos virou, fez 5 a 3 após belos pontos e definiu a vitória.