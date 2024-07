Krejcikova vence Paolini e conquista Wimbledon pela primeira vez

Krejcikova com o troféu de Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 13/07/2024 - 12:43 • Londres (ING)

Depois de mais de três anos, Barbora Krejcikova, voltou a levantar um título de Grand Slam. A tcheca conquistou, neste sábado (13), o torneio de Wimbledon, o mais tradicional do esporte. Ela venceu a italiana Jasmine Paolini por 2 sets a 1 (6/2, 2/6 e 6/4) para levantar o caneco após 1h56min na quadra central do All England Club.

A Barbora havia conquistado Roland Garros em 2021, chegou a ocupar a vice-liderança do ranking no ano seguinte, mas caiu por conta de lesões e volta a brilhar no circuito. Krejcikova havia batido a campeã de 2022, a cazaque Elena Rybakina, na semifinal e ergue seu oitavo troféu na carreira.

Paolini é derrotada em mais uma final de Slam. Jasmine foi a primeira desde Serena Williams em 2016 a chegar nas finais do Roland Garros e no Wimbledon em um mesmo ano, mas fica com o vice nos dois. Ela foi a primeira italiana em uma final no torneio britânico em simples.

O jogo foi distinto, no primeiro set domínio no saque e no fundo de Krejcikova, começando com tudo e fechando com duas quebras. Paolini reagiu no segundo e devolveu o placar com autoridade. No terceiro, o duelo foi saque a saque no começo, até que Krejcikova abriu uma quebra no meio e sustentou até o final em um último game tenso, onde salvou break-point e desperdiçou match-points até concluir a vitória e vibrar com o caneco.

