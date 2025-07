Roger Flores critica titular Fluminense contra o Chelsea: ‘Hora extra’

O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, e assim deu adeus ao Mundial de Clubes na semifinal. Durante a partida, o ex-jogador Roger Flores criticou a atuação do zagueiro Thiago Santos.

A crítica do atual comentarista aconteceu na transmissão do confronto pela emissora Globo. A partida já estava no segundo tempo, com o Chelsea na liderança por 1 a 0, quando o camisa 29 errou um passe na saída de bola do clube tricolor. Roger destacou que a ação errática do atleta estava sendo recorrente na partida e pediu a substituição.

- Você forçar um passe em uma bola dividida, é erro técnico, e o Thiago Santos volta a errar tecnicamente em uma zona muito perigosa. E, para mim, já está fazendo hora extra em campo. Tem que fazer a movimentação para mudar o esquema - disse o ex-jogador.

Poucos minutos depois, Renato Gaúcho tirou Thiago Santos da partida. O zagueiro deixou o gramado para a entrada do atacante Keno, aos 8 minutos da segunda etapa, em uma investida do treinador do Fluminense em reverter o cenário de domínio do clube inglês na partida.

Fluminense eliminado

A movimentação não teve sucesso. Mesmo com a mudança de estratégia, o Tricolor seguiu sendo dominado pelo time inglês. Aos 10 minutos, João Pedro, que já havia marcado o primeiro gol da partida, voltou a balançar as redes para o Chelsea.

Com o arremate do atacante, a equipe de Londres encaminhou a classificação e não deu espaço para o Fluminense reagir. A derrota fez o clube carioca dar adeus ao Mundial de Clubes. Já o Chelsea, avançou para a final, e agora, espera o resultado do confronto entre Real Madrid e PSG, que se enfrentam na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey.