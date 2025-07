Central da Seleção tem nome do ex-craque francês que despachou o Brasil

O central da Seleção Brasileira de vôlei masculino, Thiery Fellipe Oliveira Morais do Nascimento, foi convocado pelo técnico Bernardinho para disputar a VNL masculina em maio de 2025. Uma curiosidade interessante sobre o atleta é que seu nome é inspirado no ex-jogador de futebol francês, Thierry Henry.

— Eu tenho esse nome por conta do jogador de futebol, Thierry Henry. Meu pai gostava muito dele. Eu nasci em 2003, que foi uma época que o jogador estava se destacando muito e tenho esse nome por conta dessa inspiração. Foi um grande jogador — explicou o central. A torcida brasileira espera que o nosso Henry dê mais alegrias, já que o goleador francês foi o autor do gol que eliminou o Brasil na Copa de 2006, mandando a Seleção de Parreira de volta para casa nas quartas de final do Mundial da Alemanha.

Thiery em ação pela Seleção Brasileira na VNL (Foto: Reprodução Instagram)

Uma das grandes promessas do elenco do Sesi Bauru, Thiery acertou sua renovação com a equipe para a próxima temporada e comentou sobre o momento do Brasil na VNL:

— A expectativa é muito boa. A gente veio de duas semanas com grandes vitórias, principalmente nessa semana agora nos Estados Unidos. Acho que evoluímos em questões de treinamentos e taticamente. Além de ter estudado bastante o que tem que fazer e o que deixamos de fazer. A gente está leve, é bom estar assim para começar mais uma etapa. Esperamos continuar com essa sequência de vitórias e aprender a cada jogo — comentou.

O central foi convocado para a Seleção adulta pela primeira vez em 2021 e, novamente, em 2025. Ele também tem histórico nas Seleções de base (Sub-19 e Sub-21), período em que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023.

Seleção termina 2° semana em primeiro na VNL

A Seleção Brasileira masculina de vôlei encerrou a segunda semana da Liga das Nações com 100% de aproveitamento. Após vencer Canadá, Polônia, EUA e China, o elenco brasileiro subiu três posições no ranking mundial de vôlei, ficando em quarto lugar.

O Brasil entra em quadra na próxima quarta-feira (16), contra a Argentina, pela terceira semana da VNL masculina. Além dos argentinos, a Seleção também enfrenta o Japão, Alemanha e Turquia.