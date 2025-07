NBA define grupos da NBA Cup; entenda como funciona a competição

A NBA anunciou nesta quarta-feira (9) os grupos da edição 2025 da NBA Cup, torneio de meio de temporada que vem ganhando espaço no calendário da liga e no interesse de jogadores e torcedores. Em sua terceira edição, a competição é disputada entre novembro e dezembro, com a fase final marcada para Las Vegas.

O que é a NBA Cup?

Criado em 2023 como parte do plano da liga de trazer mais dinamismo à temporada regular, o torneio segue com o mesmo formato: os 30 times da NBA são divididos em seis grupos, sendo três por conferência, e disputam partidas que contam tanto para a Copa quanto para a temporada regular. Os vencedores de cada grupo e os dois melhores segundos colocados avançam para a fase eliminatória, que inclui quartas, semifinal e final.

Na primeira edição da NBA Cup, em 2023, o Los Angeles Lakers saiu com o troféu. Liderados por LeBron James e Anthony Davis, a equipe derrotou o Indiana Pacers na grande decisão, em Las Vegas. O campeão da edição passada foi o Milwaukee Bucks, com Giannis Antetokounmpo e Lillard enfrentando o time que seria campeão da NBA na temporada, o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo comemorando o título da NBA Cup. Milwaukee Bucks venceu o Oklahoma City Thunder na final em Las Vegas, Nevada (Foto: Stephen Gosling / Getty Images via AFP)

Premiação e repercussão

O time campeão da NBA Cup garante US$ 500 mil por jogador, além de bônus para treinadores e membros da comissão técnica.

O comissário da NBA, Adam Silver, já afirmou publicamente que a liga está satisfeita com o impacto inicial do torneio. A NBA Cup também tem gerado números relevantes de audiência, especialmente no exterior, e vem sendo tratada como uma das principais apostas de internacionalização da liga.