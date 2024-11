Roland Garros, Serena Williams e mais; confira as homenagens para Rafael Nadal

Rafael Nadal se aposentou do tênis após a eliminação da Espanha nas quartas de final da Copa Davis para a Holanda, nesta terça-feira (19), em Málaga (Espanha). Conquistou 92 títulos, sendo 22 de torneios de Grand Slam. Tornou-se um dos maiores tenistas de todos os tempos e inspirou diversas gerações de esportistas. Com a aposentadoria de Rafa, diversas personalidades do esporte e perfis de torneios homenagearam o espanhol.

Maior vencedor do Aberto da França, em Roland Garros, com 14 títulos, Rafael Nadal recebeu variadas homenagens do torneio nas redes sociais. O espanhol tem uma estátua nas dependências do estádio principal do campeonato, que foi inaugurada em 2021.

Tradução: Caro Rafa, Foi um privilégio ver você evoluir em nosso saibro, onde você deixará uma marca perpétua em uma superfície tão desafiadora. Temos orgulho de contar com você como nosso maior campeão, tanto pelos seus 14 títulos quanto pelo homem que você é. Seu legado viverá para sempre, dentro e fora das quadras de tênis. A vitória pertence ao mais tenaz. A lenda pertence ao Rei do saibro. Obrigado pelas inúmeras memórias que compartilhamos juntos. Desejamos a você tudo de melhor para o futuro. Roland-Garros foi e sempre será seu lar. Até breve, amigo. Roland-Garros.

Tradução: Não chore porque acabou, sorria porque aconteceu.

Tradução: Um legado sem precedentes, estabelecido ao longo de três décadas.

Domínio absoluto, quatorze vezes.

Simplesmente o melhor no saibro.

Obrigado, Rafa.

Outros torneios considerados Grand Slam também deixaram homenagens à Nadal.

Tradução: De prodígio a competidor, a campeão e a lenda. Que sorte tivemos de ver a carreira de Rafael Nadal se desenrolar.

Tradução: Simplesmente, obrigado.

Tradução: Parabéns por uma "FENOMENADAL" carreira.

A Copa Davis, último torneio que Nadal competiu, e os Jogos Olímpicos, onde Rafael conquistou duas medalhas de ouro (2008 e 2016), deixaram uma mensagem para o espanhol.

Tradução: A poeira baixa, a lenda permanece.

Tradução: RAFAEL NADAL. O ícone, a lenda, a fonte de inspiração.

Grandes nomes do tênis homenagearam Rafa. Serena Williams, Aryna Sabalenka, Juan Martín del Potro e outros tenistas prestaram respeito a grande carreira do espanhol.