Primeiro algoz de João Fonseca na grama neste ano, Flavio Cobolli deu muito trabalho a Novak Djokovic, nesta quarta-feira, em Wimbledon. Mas o heptacampeão, de 38 anos, nas quartas de final, pôs fim à melhor campanha do jovem italiano, de 23, em Grand Slams, ao derrotá-lo por 6/7, 6/2, 7/5 e 6/4, em 3h11m. O tenista sérvio está a duas vitórias de igualar os oito títulos do recordista suíço Roger Federer.





➡️ Pai e técnico de Flavio Cobolli se emociona em Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota

➡️ Após cuidar da saúde mental, americana se emociona em Wimbledon

O desta quarta foi o 102º triunfo do ex-líder do ranking no torneio londrino, mais um recorde em sua carreira:

Djokovic também se tornou o primeiro, na história, a alcançar 14 semifinais de Wimbledon.







O recordista de Grand Slams (24) alcançou a 52ª semifinal desse nível, igualando a americana Chris Evert, entre homens e mulheres, na Era Aberta (desde 1969).



No último game da partida, logo após salvar o segundo match-point, o tenista italiano atravessou a rede para ajudar Djkokovic, que havia escorregado na grama, durante a jogada. O italiano foi aplaudido pelo belo gesto:





continua após a publicidade



Número 24 do mundo, Cobolli garantiu a inédita entrada no top 20 com a ótima campanha na grama britânica. No ATP 500 de Halle, na Alemanha, há três semanas, Cobolli salvou um match-point no tiebreak decisivo e derrotou João Fonseca na estreia.

Sinner desafia Djokovic em Wimbledon

Djokovic, por sua vez, vai reencontrar, nas semifinais de sexta-feira, seu algoz da mesma fase de Roland Garros, no início de junho: o também italiano Jannik Sinner, que vem de tranquila vitória sobre o americano Ben Shelton.



O sérvio e o número 1 do mundo se enfrentarão pela 10ª vez. E, até hoje, a vantagem, no confronto direto, é de Sinner, com cinco triunfos, quatro deles nos últimos quatro embates.

continua após a publicidade

Em Wimbledon, Nole está invicto contra o rival, com vitórias nas quartas de final de 2022 (por 3 sets a 2) e na semifinal de 2023 (por 3 a 0).



Abaixo, anos, placares, pisos e vencedores de todos os primeiros nove duelos entre Djokovic e Sinner:



Todos os nove primeiros duelos entre Djokovic e Sinner (Reprodução)





O vencedor da semifinal entre Sinner e Djokovic decide o título domingo contra o espanhol e bicampeão, Carlos Alcaraz (2º), ou o americano Taylor Fritz (4º). Desses quatro, apenas o sérvio e o tenista da Espanha já alcançaram a decisão em Londres.







Italiano Flavio Cobolli na partida contra o sérvio Novak Djokovic (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

João Fonseca retorna em Toronto



Neste ano na grama, após a dramática derrota para Cobolli, João Fonseca chegou às oitavas de final em Eastbourne, na Inglaterra, ao derrotar o belga Zizou Bergs (40º) na rodada de abertura. Em seguida, caiu diante do tetracampeão, Fritz (4º).



Em Londres, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá, eliminou o anfitrião Jacob Ferarnley, por 3 a 0, e o americano Jenson Brooksby, por 3 a 1. Mais jovem desde 2011 a chegar à terceira rodada, o brasileiro caiu por 3 a 1 diante do gigante chileno Nicolas Jarry, de 2,01m.



A boa campanha em Wimbledon vai render ao jovem brasileiro uma inédita entrada no top 50. Atualmente, João Fonseca é o 54º do mundo.



O brasileiro volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27. Será mais uma estreia de João Fonseca na temporada.