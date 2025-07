Cachorro que previu vitórias anteriores crava Fluminense x Chelsea

Fluminense x Chelsea agitam a tarde de Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (8). Antes da partida, uma cena chamou atenção nas redes sociais. Um cachorro que previu vários resultados ao longo da competição, cravou quanto será a partida do Tricolor das Laranjeiras.

O Fluminense encara o Chelsea às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes.

A campanha heróica do Fluminense neste Mundial de Clubes vem chamando a atenção no mundo do futebol e os números refletem isso. O bom desempenho diante de gigantes europeus, em especial nas classificações das oitavas e quartas de final, colocou o clube no foco de análises coletivas e individuais.

Antes da bola rolar, o "Cachorro Vidente" cravou o vencedor de Fluminense x Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes. Deu Fluzão! Veja abaixo.

Thiago Silva celebra vitória do Fluminense no Mundial (Foto: Reprodução)

Veja palpite do 'Cachorro Vidente' para Fluminense x Chelsea

‘Viemos para fazer história’, diz Renato Gaúcho

O técnico Renato Gaúcho concedeu coletiva de imprensa nesta segunda-feira (7), um dia antes do jogo entre Fluminense e Chelsea, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pela semifinal do Mundial de Clubes. Ao ser questionado sobre a "mística tricolor" e as primeiras passagens no clube, o treinador revelou o que o Time de Guerreiros representa para ele.

— Eu acho que 2008 foi uma infelicidade muito grande a gente ter perdido aquela Libertadores para a LDU. São coisas da vida, no momento que você faz uma final, ou você vai ser vencedor, ou você vai perder. Não tem meio termo. Nós fizemos tudo certo, infelizmente nós perdemos. Sempre que eu trabalho no clube, hoje no Fluminense, como foi naquela época, eu trabalho o meu grupo sempre para vencer, para ganhar. Estou tendo mais essa oportunidade aqui. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo, está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente desse clube — disse Renato, que completou:

— Mas a gente veio para fazer história. Eu do início falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho. Vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente. Agora o futebol é decidido dentro do campo. Com esse pensamento, sempre respeitando o adversário. E o que mais tem me deixado satisfeito no meu grupo são as atitudes, a entrega deles dentro do campo e os resultados que estão aí.

Renato destacou a importância de disputar o Mundial de Clubes antes de Fluminense x Chelsea:

— O que significa para mim estar aqui em uma Copa do Mundo? Eu já falei uma vez e volto a repetir, é um privilégio muito grande, só para poucos. Eu não sei quando vou ter uma outra oportunidade, estar à frente de um clube e ir disputando uma Copa do Mundo. Então, mais uma vez, eu estou tendo esse privilégio, estou tendo essa felicidade para mim e para o meu currículo sem palavras. Estou muito feliz com isso e muito feliz também com o sucesso que a gente vem fazendo nessa Copa do Mundo.

Segundo Renato, o Fluminense entrou na competição para vencer.

— Porque, como eu falei, a gente não veio aqui somente para participar, a gente veio para vencer. Então, deixando, degrau a degrau, estamos numa semifinal situação onde muita gente não acreditava na gente. Estou feliz, feliz por tudo, pela minha profissão, pelo meu grupo, pela torcida. Enfim, como eu falei, não sei quando vou ter essa outra oportunidade - afirmou, acrescentando:

— Então, eu tenho que viver esse momento, o meu grupo tem que viver esse momento e a gente tem que continuar fazendo história. Já fizemos até aqui, estamos felizes, estamos representando bem o nosso clube, sim, mas a gente quer mais. Nós respeitamos muito o Chelsea, tem um grande time também, sem dúvida alguma, até porque não é à toa que está numa semifinal também. Vai ter sempre o nosso respeito, mas o nosso objetivo é fazermos a final. Então, nós temos aí esse adversário poderoso, amanhã pela frente. Vamos ir lá e vamos ver no que vai dar no final.