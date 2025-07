Com Federer no camarote, Djokovic faz história em Wimbledon

Roger Federer e Novak Djokovic já travaram partidas épicas em Wimbledon. Nesta segunda-feira, o ex-tenista suíço assistiu, do camarote real, à 101ª vitória do sérvio, de 38 anos, em 113 duelos no Grand Slam britânico, por 3 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4, 6/4 e 6/4, sobre Alex De Minaur (11º do mundo). O tenista australiano vencia o último set por 4/1 e levou a virada.



➡️ Com Federer, imagens desta segunda em Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Pai e técnico de Flavio Cobolli se emociona em Wimbledon

➡️ Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota



Sob os olhares atentos e sorriso do ex-rival, Djokovic disse:



- É, provavelmente, a primeira vez que ele me assiste, e eu ganho a partida. Nas últimas duas, perdi. É bom quebrar essa escrita.



Djokovic também reconheceu que lhe faltam três características que marcaram a carreira vitoriosa de Federer:



- Às vezes eu gostaria de ter o saque, o voleio e o ótimo toque deste cavalheiro em pé ali. Isso me ajudaria.

continua após a publicidade



Foi a 29ª vitória do sérvio contra um top 20 em Wimbledon. Nesse quesito, Nole só está atrás justamente de Federer, que venceu 32 vezes.

É 16ª vez (a oitava consecutva) que o sérvio alcança as quartas de final em Londres. E a 63ª vez que Nole chega nessa fase em Grand Slams, aumentando seu próprio recorde na Era Aberta (desde 1969).

Além dos 24 títulos nesse nível de torneio (outro recorde), o sérvio soma 13 vice-campeonatos, 14 derrotas em semifinais e outras 11 nas quartas.

continua após a publicidade





Heptacampeão, Djokovic busca, mais uma vez, igualar o recorde, que pertence a Federer, de troféus na grama sagrada: 8. O ex-tenista suíço também tem o recorde de vitórias no torneio: 105 (em 119 jogos). Nos últimos dois anos, Nole perdeu a final em Londres para o espanhol Carlos Alcaraz.

Campeão de Wimbledon em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022, o ex-número 1 do mundo e atual sexto enfrenta, nas quartas de final, o italiano Flavio Cobolli, de 23 anos e 24 do ranking. Será apenas o segundo embate entre ambos, e o primeiro foi vencido pelo sérvio, no Masters 1000 de Xangai, na quadra rápida, ano passado, por 6/1 e 6/2.





➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Djokovic enfrentou Federer quatro vezes em Wimbledon

Em busca do 25º Grand Slam nesta semana, Djokovic enfrentou, na carreira, Federer 50 vezes, com 27 triunfos. Desses, quatro foram em Wimbledon: o suíço levou a melhor na semifinal de 2012, o sérvio deu o troco na final dois anos depois e, também, nas decisões de 2015 e 2019. Nessa última, a mais longa da história do torneio, o sérvio salvou dois match-points. Aquele jogo é considerado um dos melhores da modalidade, de todos os tempos.

Após 1251 vitórias e 275 derrotas como profissional, Federer se despediu das quadras em julho de 2021, em Wimbledon. Na ocasião, o gênio suíço perdeu as quartas de final para o polonês Hubert Hurkacz.

Abaixo, todas as campanhas de Djokovic em Grand Slams:



Todas as campanhas de Djokovic em Grand Slams: