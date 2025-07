Fifa toma decisão, e dupla do PSG está fora do Mundial de Clubes

O Comitê Disciplinar da Fifa aplicou suspensão de dois jogos a Lucas Hernandez e Willian Pacho, do PSG, por conta das expulsões por cartão vermelho direto na partida contra o Bayern de Munique, válida pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Desta forma, a dupla não joga mais no torneio, mesmo que a equipe francesa avance à final; a decisão não cabe recurso.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Real Madrid defende Mbappé com PSG: ‘Teria vencido Champions’

As sanções foram impostas por infrações ao artigo 14, parágrafo 1, alínea e) do Código Disciplinar. Na partida, Pacho recebeu o cartão vermelho após falta violenta em Goretzka, enquanto Hernandez foi expulso por ação considerada agressiva fora da bola, ao acertar cotovelada em Raphaël Guerreiro.

O regulamento prevê que expulsões por cartão vermelho direto gerem, em regra, pena mínima de uma partida, mas a Fifa avaliou a gravidade das condutas e decidiu estender a punição para dois jogos, em acordo com o citado artigo disciplinar.

continua após a publicidade

Assim, o técnico Luis Enrique tem dois desfalques confirmados para a semifinal do Mundial de Clubes. O PSG enfrenta o Real Madrid na próxima quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Quem se classificar encara o vencedor do duelo entre Fluminense e Chelsea na decisão do torneio.

Provável escalação do PSG contra o Real Madrid

Com as mudanças, a provável escalação do Paris Saint-Germain para enfrentar o Real Madrid é:

Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional