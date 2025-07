VNL: Brasil x França terá duelo de craques com Ana Cristina e Ndiaye

O Brasil tem um novo desafio marcado para a madrugada desta quinta-feira (10), às 3h30 (horário de Brasília), em Chiba, no Japão. A Seleção Brasileira enfrenta a França em um duelo que colocará frente a frente as duas maiores pontuadoras da competição, ponteira brasileira Ana Cristina e a francesa Iman Ndiaye.

A ponteira brasileira de 21 anos assumiu a responsabilidade dentro de quadra e se tornou a "bola de segurança" para as levantadoras Macris e Roberta. Desde a temporada 2020/21, Ana Cristina defende o Fenerbahçe Opet, da Turquia, ao lado de grandes nomes do vôlei como Melissa Vargas e Eda Erdem. Na última temporada, o clube terminou na primeira colocação do campeonato local, com apenas três derrotas em 26 jogos.

Iman Ndiaye, por sua vez, também defende um time turco, o Nilüfer Belediyespor, que não teve o desempenho esperado e terminou em 12º lugar em 2024/25, com 21 derrotas. Na VNL, a ponteira marcou 180 pontos, sendo 153 de ataque, 15 de bloqueio e 12 de saque. Já Ana Cristina marcou 142 pontos de ataque, 10 de bloqueio e 10 de saque.

Ana Cristina em ação pela Seleção Brasileira na VNL (Foto: Divulgação Volleyballworld)

Maiores pontuadoras da VNL feminina

Iman Ndiaye (FRA) - 180 pontos Ana Cristina (BRA) - 162 pontos Wada (JAP) - 149 pontos Wu M.J (CHI) - 147 pontos B. Martinez (DOM) - 144 pontos Yoshino (JAP) 141 pontos Herbots (BEL) - 135 pontos Ishikawa (JAP) - 132 pontos Gaila (DOM) - 130 pontos Brancuska (CZE) - 128 pontos

Tudo sobre o jogo entre Brasil e França pela VNL feminina (onde assistir, horário e local):

O Brasil iniciou a terceira semana da VNL em segundo lugar na tabela, com 23 pontos e apenas uma derrota. A França, por sua vez, ocupa a 12ª posição, com 10 pontos e seis derrotas.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e França

3° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Quinta-feira, 10 de julho, às 03h30 (de Brasília)

📍 Local: Chiba, no Japão

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV