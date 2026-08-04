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Anders Mol, do vôlei de praia, substituirá Darlan na quadra

Campeão olímpico norueguês, de 29 anos, retornará às areias em 2027 para buscar vaga em Los Angeles 2028

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
04/08/2026 13:25
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Anders Mol em ação na etapa de Brasília do Circuito Mundial (Foto: Volleyball World)
Anders Mol em ação na etapa de Brasília do Circuito Mundial (Foto: Volleyball World)

O norueguês Anders Mol, campeão olímpico de vôlei de praia em Tóquio 2021, deixará as areias por uma temporada para atuar no vôlei de quadra. O atleta de 29 anos vai jogar como oposto no Verona, clube da liga italiana, na temporada 2026/27.

A contratação foi anunciada na segunda-feira (3) e preenche a vaga deixada pelo brasileiro Darlan, transferido para o Halkbank, da Turquia. O Verona é comandado pelo técnico Fabio Soli e compete em uma das ligas mais importantes do mundo.

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Darlan ataca durante Brasil x Ucrânia pela VNL masculina
Apesar de campanha abaixo do Brasil, Darlan foi um dos destaques individuais na VNL masculina (Foto: Volleyballworld)

Mol integra uma das duplas mais bem-sucedidas do vôlei de praia na última década. Ao lado de Christian Sorum, conquistou o ouro em Tóquio 2021, o bronze em Paris 2024 e o título mundial em Roma, em 2022. A parceria também acumula quatro títulos europeus consecutivos, obtidos entre 2018 e 2021, um bronze no Mundial de 2019 e, no total, 28 ouros, sete pratas e sete bronzes no Circuito Mundial.

Planos de voltar ao vôlei de praia

A passagem pelo vôlei de quadra não encerra o ciclo olímpico de Mol na praia. O norueguês declarou que pretende retornar às areias em 2027 para disputar uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 ao lado de Sorum.

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Em publicação nas redes sociais, Mol expressou entusiasmo com o novo desafio e destacou o caráter inédito de combinar as duas modalidades em alto nível. O atleta afirmou que a praia continua sendo sua casa e que seu objetivo principal permanece firme: conquistar uma medalha em Los Angeles com Christian.

O atleta acredita que a experiência adquirida no vôlei de quadra agregará muito valor ao seu desempenho nas areias. Sobre o acerto com o clube italiano, completou: "Ter a chance de jogar por uma das melhores equipes do mundo é uma oportunidade que provavelmente não terei novamente."

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O diretor esportivo do Verona, Adi Lami, justificou a aposta no atleta de praia ao descrevê-lo como um campeão extraordinário, acostumado a vencer no mais alto nível. O dirigente ressaltou que a contribuição de Mol "será valiosa tanto do ponto de vista técnico quanto dentro do vestiário."

Sorum, parceiro de Mol nas areias, apoiou a transferência e elogiou a coragem do colega em buscar algo inédito. O jogador afirmou que continuará treinando com a seleção nacional durante o inverno e celebrou o reencontro projetado para a próxima temporada: "Estou ansioso para estarmos juntos de novo no próximo verão, com os olhos nas Olimpíadas em Los Angeles."

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Antes de iniciar a temporada com o Verona, Mol ainda cumpre compromissos no Circuito Mundial de 2026. Nesta temporada, a dupla disputou duas etapas, incluindo a conquista do ouro em Saquarema. Mol e Sorum estão inscritos na etapa de Hamburgo, prevista para a semana de 10 de agosto, e no Campeonato Europeu. A previsão é que os dois voltem a atuar juntos em meados de 2027, quando Mol retornar ao vôlei de praia.

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