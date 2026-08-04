Anders Mol, do vôlei de praia, substituirá Darlan na quadra Campeão olímpico norueguês, de 29 anos, retornará às areias em 2027 para buscar vaga em Los Angeles 2028

O norueguês Anders Mol, campeão olímpico de vôlei de praia em Tóquio 2021, deixará as areias por uma temporada para atuar no vôlei de quadra. O atleta de 29 anos vai jogar como oposto no Verona, clube da liga italiana, na temporada 2026/27.

A contratação foi anunciada na segunda-feira (3) e preenche a vaga deixada pelo brasileiro Darlan, transferido para o Halkbank, da Turquia. O Verona é comandado pelo técnico Fabio Soli e compete em uma das ligas mais importantes do mundo.

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Apesar de campanha abaixo do Brasil, Darlan foi um dos destaques individuais na VNL masculina (Foto: Volleyballworld)

Mol integra uma das duplas mais bem-sucedidas do vôlei de praia na última década. Ao lado de Christian Sorum, conquistou o ouro em Tóquio 2021, o bronze em Paris 2024 e o título mundial em Roma, em 2022. A parceria também acumula quatro títulos europeus consecutivos, obtidos entre 2018 e 2021, um bronze no Mundial de 2019 e, no total, 28 ouros, sete pratas e sete bronzes no Circuito Mundial.

Planos de voltar ao vôlei de praia

A passagem pelo vôlei de quadra não encerra o ciclo olímpico de Mol na praia. O norueguês declarou que pretende retornar às areias em 2027 para disputar uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 ao lado de Sorum.

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Em publicação nas redes sociais, Mol expressou entusiasmo com o novo desafio e destacou o caráter inédito de combinar as duas modalidades em alto nível. O atleta afirmou que a praia continua sendo sua casa e que seu objetivo principal permanece firme: conquistar uma medalha em Los Angeles com Christian.

O atleta acredita que a experiência adquirida no vôlei de quadra agregará muito valor ao seu desempenho nas areias. Sobre o acerto com o clube italiano, completou: "Ter a chance de jogar por uma das melhores equipes do mundo é uma oportunidade que provavelmente não terei novamente."

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O diretor esportivo do Verona, Adi Lami, justificou a aposta no atleta de praia ao descrevê-lo como um campeão extraordinário, acostumado a vencer no mais alto nível. O dirigente ressaltou que a contribuição de Mol "será valiosa tanto do ponto de vista técnico quanto dentro do vestiário."

Sorum, parceiro de Mol nas areias, apoiou a transferência e elogiou a coragem do colega em buscar algo inédito. O jogador afirmou que continuará treinando com a seleção nacional durante o inverno e celebrou o reencontro projetado para a próxima temporada: "Estou ansioso para estarmos juntos de novo no próximo verão, com os olhos nas Olimpíadas em Los Angeles."

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Antes de iniciar a temporada com o Verona, Mol ainda cumpre compromissos no Circuito Mundial de 2026. Nesta temporada, a dupla disputou duas etapas, incluindo a conquista do ouro em Saquarema. Mol e Sorum estão inscritos na etapa de Hamburgo, prevista para a semana de 10 de agosto, e no Campeonato Europeu. A previsão é que os dois voltem a atuar juntos em meados de 2027, quando Mol retornar ao vôlei de praia.

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