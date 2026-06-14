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Vagas, Mundial e Rebeca: o que está em jogo no Pan-Americano de Ginástica 2026

Torneio continental acontece entre os dias 17 e 21 de junho, no Rio de Janeiro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 11:00
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Rebeca Andrade - Olimpíadas de Paris
Rebeca Andrade encerrou as Olimpíadas de Paris com quatro medalhas (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

O Pan-Americano de Ginástica Artística de 2026 acontece entre os dias 17 e 21 de junho, no Rio de Janeiro, e promete movimentar o calendário da modalidade no continente. Além da disputa por medalhas, a competição terá peso importante para as seleções que já começam a mirar objetivos maiores na temporada. E é justamente aí que entra a importância do torneio para o Brasil.

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    Em jogo estão vagas para o Mundial de Ginástica Artística, marcado para os dias 17 e 25 de outubro, em Roterdã, na Holanda. A competição mundial será uma das primeiras grandes etapas do ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles-2028 e reunirá algumas das principais potências da modalidade. Garantir presença no torneio, portanto, é o primeiro passo para as equipes que estarão no Rio de Janeiro.

    Para o Brasil, o cenário é animador. A seleção feminina chega ao Pan-Americano depois de conquistar a medalha de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e segue entre as referências da ginástica artística nas Américas. Competir em casa também pode ser um trunfo para a equipe, que contará com o apoio da torcida durante toda a competição.

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    ➡️ Quando Rebeca Andrade volta a competir na ginástica? Saiba torneio e data

    Torneio marca retorno de Rebeca Andrade

    Como se a disputa por vagas para o Mundial já não bastasse, o Pan-Americano ainda marcará um dos momentos mais aguardados da temporada. A competição será a primeira de Rebeca Andrade desde a pausa que tirou a ginasta dos torneios ao longo de 2025. Maior medalhista olímpica da história do Brasil, ela voltará aos tablados justamente diante da torcida carioca.

    Histórico! Rebeca Andrade se torna a maior medalhista olímpica do Brasil. Foto: Gabriel BOUYS / AFP
    Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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