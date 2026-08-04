São Paulo recebe Mundial de Clubes Feminino de Vôlei 2026 Torneio será disputado entre os dias 8 a 13 de dezembro, no Ginásio Wlamir Marques

A cidade de São Paulo voltará a sediar o Mundial de Clubes Feminino de Vôlei em 2026. Em anúncio feito nesta terça-feira (4), a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) confirmou que o torneio acontecerá no Ginásio Wlamir Marques, entre os dias 8 e 13 de dezembro.

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Será a quarta vez que a capital paulista recebe a competição. São Paulo foi sede do Mundial de Clubes Feminino em 1991, 1994 e 2025. No ano passado, os jogos foram disputados no Ginásio do Pacaembu. Assim como na temporada anterior, o Osasco figura como anfitrião do torneio e já tem vaga assegurada. Segundo a organização, os outros sete participantes serão confirmados ao longo dos próximos meses.

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Em 2025, o Mundial reuniu grandes estrelas do vôlei em São Paulo, incluindo a capitã da seleção brasileira Gabi Guimarães, que fez a festa dos torcedores. Na ocasião, o título ficou com o Scandicci, de Antropova, que superou o Conegliano, de Gabi e cia. Os brasileiros Osasco e Praia Clube terminaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

A pré-venda de ingressos iniciará neste sábado (8), pela plataforma Ticketmaster.

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Conegliano durante partida no Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Deco Pires)

Formato do Mundial

O formato de disputa será o mesmo adotado nas últimas temporadas. Os oito participantes serão divididos em duas chaves de quatro e disputarão a Fase de Grupos. Os dois melhores de cada grupo vão às semifinais, que serão disputadas no dia 12. A final e a disputa de terceiro lugar acontecem no dia 13.

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