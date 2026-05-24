Rebeca Andrade anuncia retorno às competições após quase dois anos

Após quase dois anos, a torcida brasileira já tem data para matar a saudade da maior atleta olímpica da história do país. No sábado (23), a ginasta Rebeca Andrade celebrou o retorno às competições: no Campeonato Pan-Americano, que começa no próximo dia 17, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

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Essa gigante da ginástica, que não compete desde que ganhou um ouro, duas pratas e um bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, era só alegria ao contar a novidade:

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- Estou muito feliz por estar de volta à seleção nesse mundo competitivo da ginástica. Essa convocação para o Pan me deixou muito feliz. Voltar para minha rotina, com foco, sabendo que tenho outros objetivos muito grandes é algo que me motiva todos os dias. Estou feliz de voltar, de fazer parte, espero que eu consiga retornar da melhor maneira possível.

Após curtir esse período sabático com viagens com a família e seus pets, Rebeca está radiante em retornar na cidade onde mora:

- É incrível sentir o calor do público, o carinho, a torcida. Faz muita diferença para a gente ter todos ali, gritando os nossos nomes. E também respeitando o nosso momento de silêncio para ter aquela concentração e depois vibração da arena todinha. Estar no meu país, competindo, na cidade onde moro, é maravilhoso, estou super animada, acho que vai ser incrível.

Técnico comemora volta de Rebeca Andrade

O técnico da seleção brasileira, Francisco Porath, o Xico, celebrou a volta da estrela:

- A gente tem planejado o retorno da Rebeca de maneira bem progressiva, ela está se encaminhando a voltar ao salto. Estamos nesse processo de evolução, as semanas estão sendo respeitadas, ela está evoluindo muito bem, tem facilidade nesse aparelho - disse técnico da seleção brasileira feminina de ginástica artística.

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