VÍDEO: Com Rebeca Andrade, Flamengo apresenta novos collants da ginástica

A equipe de ginástica artística do Flamengo recebeu, nesta segunda-feira (20), os collants que serão utilizados nas competições em 2026. No Ginásio Cláudio Coutinho, localizado na sede social da Gávea, o grupo composto pelas medalhistas olímpicas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira realizou uma sessão de fotos com os novos uniformes.

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Dois modelos foram apresentados, nas cores vermelho (manga longa) e rubro-negro (sem manga). Ambos possuem o escudo do clube centralizado e são confeccionados com desenhos formados por pedras decorativas brilhantes do pescoço à altura do quadril - no collant de manga longa, o detalhe também está presente nos braços.

Nas redes sociais, as atletas compartilharam registros descontraídos do 'Media Day', que ainda contou com a presença da recém-nascida Eva, filha de Jade Barbosa.

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Flávia Saraiva fotografa Rebeca Andrade com o novo collant do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagra@jade_barbosa)

Com Jade e Lorrane renovadas, Flamengo volta a treinar na Gávea

Jade Barbosa com a filha Eva, ao lado de Flávia Saraiva, Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira (Foto: Paula Reis/CRF)

Em março, o Flamengo retomou os treinos com o time de ginástica artística no Ginásio Cláudio Coutinho. O centro de treinamento, situado na sede social da Gávea, passou por uma reforma nos últimos meses e voltou a receber as ginastas das equipes adulta e de base este ano. As medalhistas olímpicas seguem utilizando com maior frequência as estruturas do CT do Time Brasil, que também fica no Rio de Janeiro.

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O clube renovou os contratos de Jade Barbosa e Lorrane Oliveira por mais uma temporada, garantindo a permanência do quarteto rubro-negro que conquistou o bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024. Completam o grupo Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, que possuem vínculo até 2028.

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Júlia Soares, que também fez parte da campanha do bronze na última edição dos Jogos, está atualmente no Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo.

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