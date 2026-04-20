VÍDEO: Com Rebeca Andrade, Flamengo apresenta novos collants da ginástica
Equipe experimentou novos uniformes da temporada nesta segunda-feira (20)
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A equipe de ginástica artística do Flamengo recebeu, nesta segunda-feira (20), os collants que serão utilizados nas competições em 2026. No Ginásio Cláudio Coutinho, localizado na sede social da Gávea, o grupo composto pelas medalhistas olímpicas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira realizou uma sessão de fotos com os novos uniformes.
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Dois modelos foram apresentados, nas cores vermelho (manga longa) e rubro-negro (sem manga). Ambos possuem o escudo do clube centralizado e são confeccionados com desenhos formados por pedras decorativas brilhantes do pescoço à altura do quadril - no collant de manga longa, o detalhe também está presente nos braços.
Nas redes sociais, as atletas compartilharam registros descontraídos do 'Media Day', que ainda contou com a presença da recém-nascida Eva, filha de Jade Barbosa.
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Com Jade e Lorrane renovadas, Flamengo volta a treinar na Gávea
Em março, o Flamengo retomou os treinos com o time de ginástica artística no Ginásio Cláudio Coutinho. O centro de treinamento, situado na sede social da Gávea, passou por uma reforma nos últimos meses e voltou a receber as ginastas das equipes adulta e de base este ano. As medalhistas olímpicas seguem utilizando com maior frequência as estruturas do CT do Time Brasil, que também fica no Rio de Janeiro.
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O clube renovou os contratos de Jade Barbosa e Lorrane Oliveira por mais uma temporada, garantindo a permanência do quarteto rubro-negro que conquistou o bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024. Completam o grupo Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, que possuem vínculo até 2028.
Júlia Soares, que também fez parte da campanha do bronze na última edição dos Jogos, está atualmente no Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo.
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