Rebeca Andrade projeta retorno em 2026: 'Saudade de competir'

Depois de brilhar em Paris-2024, Rebeca Andrade decidiu se manter longe das competições, no ano seguinte, para a tristeza dos fãs. A saudade ficou, mas o retorno está mais próximo do que parece. Durante o desfile das campeãs do Carnaval, no Rio de Janeiro, a atleta conversou com o Lance! sobre sua volta aos treinamentos e às disputas na ginástica artística.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A data exata de retorno da campeã olímpica ainda é um mistério, mas está confirmada sua participação no Campeonato Mundial. Neste ano de 2026, o torneio está previsto para acontecer em Frankfurt, na Alemanha, no mês de agosto. Embora pareça ansiosa para voltar à ação, Rebeca entende que precisa estar bem preparada e saudável.

— Tem que conversar com o Chico, que é o meu treinador. E aí ele vai entender melhor. Vai depender muito de como o meu corpo vai estar, de como a minha cabeça vai estar também, para ele poder escolher as melhores competições para eu estar — disse a ginasta, em resposta ao Lance!, e completou:

continua após a publicidade

— Espero que em breve, né? Eu também estou com saudade de competir, eu amo competir. Eu gosto mais de competir do que de treinar, então estou tão ansiosa quanto vocês.

Para os fãs da atleta, nem todas as notícias podem ser boas. Rebeca confirmou novamente que o solo se mantém fora de seu repertório na ginástica. Na época do anúncio, ela destacou que a decisão foi motivada por dores e pela necessidade de preservar a saúde física após cinco cirurgias no joelho.

continua após a publicidade

O que fez Rebeca Andrade no ano sabático?

O ano de 2025 para a ginasta foi de recuperação, treino leve e viagens — o que não impediu que ela fosse mundialmente reconhecida como uma das maiores do esporte. Apesar de não disputar competições no ano passado, Rebeca seguiu em atividade no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro, com atenção redobrada à preparação física e à fisioterapia para cuidar bem das dores crônicas.

Mesmo longe das competições, tablados e pódios, Rebeca Andrade ainda teve a oportunidade de fazer história no ano de 2025. Em abril, tornou-se a primeira mulher brasileira a ganhar o Prêmio Laureus, considerado o "Oscar" do esporte. A ginasta foi premiada na categoria "Retorno do Ano", em reconhecimento pela trajetória de superação de uma série de lesões até a conquista das quatro medalhas olímpicas em Paris.

➡️ Após saída do Flamengo, Rafaela Silva revela planos para carreira: 'Meu último ciclo olímpico'

Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Foto: Luiza Moraes/COB)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial