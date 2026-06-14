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Quando Rebeca Andrade volta a competir na ginástica? Saiba torneio e data

Ginasta brasileira competirá no Pan-Americano em junho deste ano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 09:15
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Rebeca Andrade com medalha olímpica de ouro (Foto: Divulgação/COB)

Demorou, mas chegou a hora. Depois de quase dois anos, desde Paris-2024, Rebeca Andrade voltará a competir na ginástica artística. A maior medalhista olímpica da história do Brasil estará em ação entre os dias 17 e 21 de junho – e tem um detalhe que anima os fãs: o retorno acontecerá diante da torcida brasileira, no Rio de Janeiro.

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    O "responsável" por tirar Rebeca da pausa será o Pan-Americano de Ginástica Artística de 2026. Além de marcar o retorno da estrela brasileira aos tablados, o torneio vale vaga para o Mundial da modalidade, marcado para outubro, na Holanda. Já o campeonato mundial faz parte do ciclo classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

    A missão olímpica, no entanto, passa primeiro pela Holanda. No Mundial, o Brasil precisará ficar entre as três melhores equipes para carimbar a vaga em Los Angeles-2028. A tarefa não parece impossível para uma seleção que chega embalada pelo bronze olímpico conquistado em Paris.

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    Mudanças na carreira

    Para os fãs da atleta, no entanto, nem todas as notícias são boas. Rebeca confirmou, no início de 2026, ao Lance! que o solo se mantém fora de seu repertório na ginástica. Na época do anúncio, ela destacou que a decisão foi motivada por dores e pela necessidade de preservar a saúde física após cinco cirurgias no joelho.

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    O que fez Rebeca Andrade no ano sabático?

    O ano de 2025 para a ginasta foi de recuperação, treino leve e viagens — o que não impediu que ela fosse mundialmente reconhecida como uma das maiores do esporte. Apesar de não disputar competições no ano passado, Rebeca seguiu em atividade no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro, com atenção redobrada à preparação física e à fisioterapia para cuidar bem das dores crônicas.

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    Mesmo longe das competições, tablados e pódios, Rebeca Andrade ainda teve a oportunidade de fazer história no ano de 2025. Em abril, tornou-se a primeira mulher brasileira a ganhar o Prêmio Laureus, considerado o "Oscar" do esporte. A ginasta foi premiada na categoria "Retorno do Ano", em reconhecimento pela trajetória de superação de uma série de lesões até a conquista das quatro medalhas olímpicas em Paris.

    Histórico! Rebeca Andrade se torna a maior medalhista olímpica do Brasil. Foto: Gabriel BOUYS / AFP
    Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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