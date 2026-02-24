Após saída do Flamengo, Rafaela Silva revela planos para carreira: 'Meu último ciclo olímpico'

O início do 2026 de Rafaela Silva, campeã olímpica há dez anos, veio carregado de mudanças e recomeços. A judoca mudou de categoria - de 57 para 63kg - e, depois de cinco anos representando o Flamengo, voltou para o Instituto Reação, onde deu seus primeiros passos no esporte. Mas, segundo a atleta, este retorno é "o começo de uma transição", já que pretende disputar suas últimas Olimpíadas em Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

➡️ Mais uma: Flamengo se despede da campeã olímpica Rafaela Silva

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A volta de Rafaela para o Reação foi anunciada em 26 de janeiro, nas redes sociais do Instituto. No entanto, sua apresentação oficial foi realizada na manhã desta terça-feira (24), no polo da Rocinha, no Rio de Janeiro. O evento, que reuniu alunos, parceiros e figuras importantes do judô, como Geraldo Bernardes - lenda da modalidade no Brasil e cofundador do Reação -, marcou também a inauguração do novo tatame do local, que passa por uma profunda reforma.

Após a cerimônia, a atleta participou do treino da equipe de alto rendimento e falou à imprensa sobre o que motivou seu retorno para "casa". Nesse momento, revelou que, em seus planos, Los Angeles 2028 marcará a última vez que disputa uma Olimpíadas.

continua após a publicidade

— É um momento diferente na minha carreira. Comecei muito nova na Seleção Brasileira, aos 16 anos. Então, sabia que, correndo tudo bem, teria alguns ciclos olímpicos pela frente. Só que, hoje, aos 33 anos, acredito que Los Angeles pode ser minha última Olimpíada.

Rafaela afirmou que havia uma proposta de renovação do Flamengo, mas surgiu o convite do Reação e ela optou por sair. Segundo a atleta, a possibilidade de retorno havia existido anos antes, mas ela escolheu não deixar o Rubro-Negro. Agora, aceitou seguir um novo caminho como forma de "enfrentar um novo desafio" e "recarregar suas energias".

continua após a publicidade

— Eu sentia que devia isso ao Reação. A pessoa e atleta que eu sou hoje e tudo o que conquistei, eu devo ao Instituto. Me formei aqui e aprendi tudo aqui. Se esse for de fato o meu último ciclo olímpico, tem que ser pela minha casa — disse a campeã olímpica.

➡️ De criança a campeão, as marcas históricas de 2016 e o cenário atual do esporte

O 'começo da transição' de Rafaela Silva

No Reação, Rafaela será treinada por ninguém mais ninguém menos que: sua irmã mais velha. Raquel Silva foi a primeira atleta do Instituto a conquistar um título internacional. Foi em 2003, nos Jogos Pan-Americanos. Ela interrompeu sua carreira no tatame cedo e, após isso, passou a se dedicar ao trabalho à beira dele, como Sensei dos judocas que fazem parte do "Programa Olímpico".

Após a aposentadoria, ainda sem data estipulada, o plano de Rafaela é se juntar à irmã e também se tornar treinadora da modalidade. Apesar das mudanças em seu início de ano, a judoca, sétima colocada no ranking da Federação Internacional de Judô, foi medalha de ouro no Grand Slam de Paris, o seu primeiro torneio na volta ao Reação, e segue firme na busca pela vaga em LA 28.

Raquel Silva, treinadora do Instituto Reação (Foto: Andressa Simões/ Lance!)

+ Aposte no seu atleta favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.