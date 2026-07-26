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Campeã olímpica Rafaela Silva anuncia gravidez da esposa; veja

Judoca é casada com a ex-atleta Eleudis Valentim

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 18:52
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Rafaela Silva conquistou a medalha de prata no Pan de Judô
Rafaela Silva, campeã olímpica de judô, anunciou a gravidez da esposa (Foto: Grasiela Gonzaga/Ruasmidia/CBJ)

A judoca Rafaela Silva anunciou, neste domingo (26), que a esposa, Eleudis Valentim, está grávida do primeiro filho do casal. O comunicado foi feito pelas redes sociais da atleta de 34 anos, medalhista olímpica com um ouro na Rio 2016 e um bronze nos Jogos de Paris, em 2024.

O anúncio recebeu mensagens de atletas e ex-atletas. Casadas desde 2020, Rafa e Eleudis costumam compartilhar registros do cotidiano nas redes sociais. Eleudis também construiu carreira no judô antes de se aposentar há alguns anos.

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➡️ Rafaela Silva supera vice-líder do ranking e é bronze no Grand Slam do Cazaquistão

Entre as que comemoraram a novidade estava Ketleyn Quadros, detentora de duas medalhas de bronze em Olimpíadas. A judoca, que anunciou a própria aposentadoria para realizar o sonho da maternidade, celebrou a notícia nos comentários: "Ah, que notícia maravilhosa. Graças a Deus! Parabéns, parabéns, parabéns! Momento lindo."

Veja a publicação:

A notícia chega enquanto Rafaela Silva mantém ritmo intenso de competições. Após os Jogos de Paris, ela subiu de categoria, passando dos 57 kg para a faixa até 63 kg. Em 2026, já acumula ouros no Grand Slam de Paris, em fevereiro, e no Grand Prix da Áustria, em março.

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O próximo compromisso está marcado para o fim de agosto, quando a judoca participará da terceira edição do Spaten Fight Night. Com os Jogos de Los Angeles em 2028 no horizonte, Rafaela poderá disputar aquela edição olímpica tendo o filho a caminho como torcedor das arquibancadas.

Rafaela Silva foi bronze no Grand Slam do Cazaquistão de judô (Foto: Divulgação/ IJF)
Rafaela Silva foi bronze no Grand Slam do Cazaquistão de judô (Foto: Divulgação/IJF)

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