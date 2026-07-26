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Campeão, Calderano exalta torcida e revela próximos passos na temporada

Hugo garantiu que apoio do público foi fundamental quando o físico chegou ao limite

PorBeatriz PinheiroSão José dos Campos (SP)
26/07/2026 22:01
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Hugo Calderano saúda a torcida após o título do WTT Star Contender de São José dos Campos
Hugo Calderano saúda a torcida após o título do WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

Quando confirmou a vitória sobre Alexis Lebrun, Hugo Calderano desabou. Junto com ele, a torcida que lotou a arena no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, foi ao delírio. Após um ano, o principal mesatenista do país voltava a conquistar um título do circuito internacional de tênis de mesa em casa.

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Ele abraçou a família e chamou o técnico, Paco Arado, para receber os aplausos do público. A namorada e parceira Bruna Takahashi, que assistiu ao jogo discretamente à beira da quadra, também comemorou. Era o que bastava para coroar o momento.

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Hugo Calderano abraça familiares após título do WTT Star Contender de São José dos Campos
Hugo Calderano abraça familiares após título do WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

Hugo já havia adiantado que costuma aproveitar os torneios no Brasil para recarregar as energias já que, atuando no exterior desde 2014, passa pouco tempo "em casa". O que se viu durante o torneio foi uma sinergia intensa entre o jogador e o público. Ao longo deste domingo, Calderano disputou uma verdadeira maratona: ao longo de três jogos e 20 sets, ele garante que a torcida foi o impulso necessário quando o físico chegou ao limite.

— Foi uma competição muito difícil fisicamente, o Star Contender tem esse ritmo de jogos, mas a torcida me empurrou mentalmente. Tenho meus objetivos de ter bons resultados, mas ao mesmo tempo quero desfrutar dessa jornada e não podia deixar de comemorar com essas pessoas que são importantes para mim - disse, após o jogo.

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Pausa para desfrutar

Em 2026, Hugo Calderano foi campeão da Copa Pan-americana e medalhista de bronze da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, duas competições organizadas pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa). Com o título do Star Contender, torneio da WTT (World Table Tennis), ele considera sua lista de objetivos da temporada completa e aproveitará para curtir o Brasil por mais algum tempo.

— Tive bastante regularidade na temporada, mas faltava um grande resultado. Optei por não participar do Champions de Yokohama, porque não é um torneio que vai fazer tanta diferença no calendário e eu posso chegar mais fresco no Smash da Suécia. Estou numa fase da carreira que quero desfrutar mais a relação com a torcida e com as pessoas de quem eu gosto - disse.

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Atual número oito do mundo, Hugo já havia antecipado que não tem grandes objetivos de ranking para o restante da temporada. Apesar do discurso tranquilo do jogador, o técnico Paco Arado garantiu que isso não significa que o brasileiro vá tirar o pé do acelerador no restante do ano.

— Hugo é um campeão, ele tem fome de vencer. Daqui a dez dias, na Suécia, vai ser outra briga do caramba pra tentar ganhar. Um competidor nunca está satisfeito, isso é da natureza dele - disse.

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O técnico Paco Arado (esq.) e Hugo Calderano comemoram título no WTT Star Contender de São José dos Campos
O técnico Paco Arado (esq.) e Hugo Calderano comemoram título no WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

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