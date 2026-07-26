Campeão, Calderano exalta torcida e revela próximos passos na temporada Hugo garantiu que apoio do público foi fundamental quando o físico chegou ao limite

Quando confirmou a vitória sobre Alexis Lebrun, Hugo Calderano desabou. Junto com ele, a torcida que lotou a arena no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, foi ao delírio. Após um ano, o principal mesatenista do país voltava a conquistar um título do circuito internacional de tênis de mesa em casa.

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Ele abraçou a família e chamou o técnico, Paco Arado, para receber os aplausos do público. A namorada e parceira Bruna Takahashi, que assistiu ao jogo discretamente à beira da quadra, também comemorou. Era o que bastava para coroar o momento.

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Hugo Calderano abraça familiares após título do WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

Hugo já havia adiantado que costuma aproveitar os torneios no Brasil para recarregar as energias já que, atuando no exterior desde 2014, passa pouco tempo "em casa". O que se viu durante o torneio foi uma sinergia intensa entre o jogador e o público. Ao longo deste domingo, Calderano disputou uma verdadeira maratona: ao longo de três jogos e 20 sets, ele garante que a torcida foi o impulso necessário quando o físico chegou ao limite.

— Foi uma competição muito difícil fisicamente, o Star Contender tem esse ritmo de jogos, mas a torcida me empurrou mentalmente. Tenho meus objetivos de ter bons resultados, mas ao mesmo tempo quero desfrutar dessa jornada e não podia deixar de comemorar com essas pessoas que são importantes para mim - disse, após o jogo.

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Pausa para desfrutar

Em 2026, Hugo Calderano foi campeão da Copa Pan-americana e medalhista de bronze da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, duas competições organizadas pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa). Com o título do Star Contender, torneio da WTT (World Table Tennis), ele considera sua lista de objetivos da temporada completa e aproveitará para curtir o Brasil por mais algum tempo.

— Tive bastante regularidade na temporada, mas faltava um grande resultado. Optei por não participar do Champions de Yokohama, porque não é um torneio que vai fazer tanta diferença no calendário e eu posso chegar mais fresco no Smash da Suécia. Estou numa fase da carreira que quero desfrutar mais a relação com a torcida e com as pessoas de quem eu gosto - disse.

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Atual número oito do mundo, Hugo já havia antecipado que não tem grandes objetivos de ranking para o restante da temporada. Apesar do discurso tranquilo do jogador, o técnico Paco Arado garantiu que isso não significa que o brasileiro vá tirar o pé do acelerador no restante do ano.

— Hugo é um campeão, ele tem fome de vencer. Daqui a dez dias, na Suécia, vai ser outra briga do caramba pra tentar ganhar. Um competidor nunca está satisfeito, isso é da natureza dele - disse.

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O técnico Paco Arado (esq.) e Hugo Calderano comemoram título no WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

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