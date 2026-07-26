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Neymar e Lamine Yamal estreiam no Mundial da Kings League; veja jogos

Furia, DesimpaiN e G3X representam o Brasil na terceira edição do Mundial de Clubes da Kings League, disputado em Milão

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 17:01
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Neymar na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Kings League)
Neymar na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Kings League)

A terceira edição da Kings World Cup Clubs começou neste domingo (26), em Milão, na Itália, com três representantes brasileiros na disputa pelo título inédito da competição. A Furia, presidida por Neymar e Cris Guedes, o DesimpaiN e o G3X estão entre as 16 equipes que disputam o Mundial de Clubes da Kings League.

O torneio reúne clubes de sete países e também conta com equipes comandadas por nomes conhecidos do futebol, como Lamine Yamal e James Rodríguez. A decisão está marcada para o dia 1º de agosto.

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O DesimpaiN chega ao Mundial como campeão da Kings League Brasil. O G3X garantiu vaga ao terminar o segundo split nacional na vice-liderança da fase regular e também já estava classificado antes da decisão contra o DesimpaiN, vencida nos shootouts. Já a Furia conquistou sua vaga após levantar a taça da Kings Cup Américas na temporada passada.

O Brasil tenta conquistar pela primeira vez a Kings World Cup Clubs. Nas duas edições anteriores, o título ficou com equipes da Espanha. Em 2024, o Porcinos derrotou justamente o G3X na final disputada no México. No ano passado, o Los Troncos levou a melhor na decisão realizada na França.

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Neymar divide protagonismo com Lamine Yamal e James

Além de comandar a Furia ao lado de Cris Guedes, Neymar será um dos principais atrativos do torneio. Entre os presidentes das equipes também estão Lamine Yamal, que lidera o La Capital, e James Rodríguez, presidente do Atlético Parceros.

O La Capital chega à competição após terminar a fase regular da Kings League Espanha na segunda colocação. Já o Atlético Parceros foi o líder do último split da Kings League Américas. Embora o Brasil ainda busque o primeiro título da competição entre clubes, a seleção brasileira tem histórico vencedor na Kings League. A equipe é bicampeã da Kings World Cup Nations, torneio de seleções da modalidade.

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Lamine Yamal na Kings League Espanha (Foto: Divulgação/Kings League)
Lamine Yamal na Kings League Espanha (Foto: Divulgação/Kings League)

Formato da Kings World Cup Clubs

A Kings World Cup Clubs será disputada no formato suíço. Cada equipe joga até três partidas antes da fase eliminatória. Quem conquistar duas vitórias garante vaga nas quartas de final, enquanto duas derrotas resultam na eliminação.

Na primeira rodada, os 16 participantes disputam oito confrontos. Os vencedores voltam a se enfrentar e quem vencer novamente avança diretamente às quartas. Os demais classificados sairão da repescagem, formada pelos times que tiverem uma vitória e uma derrota. A grande final será disputada no dia 1º de agosto.

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Jogos da primeira rodada

O DesimpaiN abre a participação brasileira neste domingo (26), às 17h (de Brasília), contra o Stallions, da Itália. Na segunda-feira (27), será a vez do G3X enfrentar o Karasu, da França, às 16h. Logo depois, às 17h, a Furia de Neymar encara o Porcinos, atual vice-campeão da competição e responsável por derrotar o G3X na decisão de 2024.

Domingo (26/7)

  1. 14h – Alpak x No Rules
  2. 15h – Los Troncos x DR7
  3. 16h – Ultimate Móstoles x Aniquiladores
  4. 17h – Stallions x DesimpaiN

Segunda-feira (27/7)

  • 14h – La Capital x Underdogs
  • 15h – Atlético Parceros x FWZ
  • 16h – Karasu x G3X
  • 17h – Porcinos x Furia

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