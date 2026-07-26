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Nos braços da torcida, Calderano é campeão do WTT Star Contender

Brasileiro superou o francês Alexis Lebrun neste domingo (26)

PorBeatriz PinheiroSão José dos Campos (SP)
26/07/2026 19:24
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Hugo Calderano concentrado em jogada durante a disputa do WTT Star Contender de São José dos Campos
Hugo Calderano concentrado em jogada durante a disputa do WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

Hugo Calderano encerrou a passagem pelo Brasil com chave de ouro. Na noite deste domingo (26), ele conquistou o título do WTT Star Contender de São José dos Campos após vitória sobre o francês Alexis Lebrun por 4 a 31, com parciais de 11/9, 3/11, 11/6, 13/11, 4/11, 8/11 e 11/9.

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➡️Calderano e Takahashi ficam com o vice do WTT Star Contender Brasil

Aos 30 anos, Calderano alcançou seu 11º título individual em torneios da World Table Tennis (WTT) e o primeiro na atual temporada. Em 2026, o brasileiro foi vice-campeão do Star Contender Liubliana, em junho, e semifinalista do Star Contender de Doha, em janeiro.

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Principal cabeça de chave do torneio, o brasileiro chegou à decisão após uma batalha contra o japonês Uda Yukiya na semifinal. Após um início de jogo tranquilo, Hugo sofreu a virada e confirmou a vitória por 3 sets a 2, com direito a cantos de "eu acredito" vindos das arquibancadas. Antes disso, ele já havia empilhado vitórias sobre o alemão Andre Bertelsmeier, o croata Timislav Pucar e o sul-coreano Oh Junsung.

Atual número oito do mundo, Hugo Calderano se mantém no top-10 do ranking de forma consecutiva desde novembro de 2018. Com o título, ele soma 600 pontos e uma premiação de 17 mil dólares (cerca de 86.419 reais, na atual cotação).

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Hugo Calderano durante partida do WTT Star Contender de São José dos Campos
Hugo Calderano durante partida do WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

Como foi o jogo

O jogo começou bastante equilibrado, e Hugo parecia não sentir o desgaste do dia, trocando fortes golpes com o rival. Ao vencer o primeiro set, vibrou muito com a torcida, que fazia sua parte na arquibancada. Porém, Lebrun não diminuiu o ritmo para o segundo set e pressionou bastante a devolução do brasileiro para vencer a parcial e empatar a partida.

Precisando da vitória no quarto set para se manter vivo no jogo, Alexis aumentou a pressão no saque e chegou primeiro ao set point. Mas Hugo respondeu à altura e passou à frente e fechou a parcial por 13 a 11, ficando a um set do título.

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O grito de campeão ainda ficou preso por mais um tempo, já que Alexis Lebrun parecia incansável. Acelerando as trocas de bola, o francês venceu o quinto e o sexto set, deixando o jogo empatado por 3 a 3. Na última parcial, Calderano começou melhor e construiu certa vantagem no placar, mas viu o francês encostar e passar à frente. A disputa ficou ponto a ponto na reta final, mas Hugo cresceu com a torcida e comemorou a vitória.

O francês Alexis Lebrun, rival de Hugo Calderano na final do WTT Star Contender de São José dos Campos
O francês Alexis Lebrun, rival de Hugo Calderano na final do WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

"Calderashi" ficou com o vice nas duplas mistas

Foi um dia cheio para Hugo Calderano. Além da chave de simples, o brasileiro disputou a final de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Vice-líderes do ranking mundial, a parceria entrou como principal cabeça de chave do torneio, mas acabou superada pelos japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo por 3 sets a 1 (parciais de 7/11, 11/8, 1/11 e 10/12).

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Em São José dos Campos, a dupla estreou com vitória por 3 a 0 sobre os porto-riquenhos Eusebio Vos e Valentina Rios. Na sequência, venceram os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi por 3 a 2, em partida bastante equilibrada pelas quartas de final. Na semifinal, disputada no sábado (25), Hugo e Bruna venceram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 1.

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