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Hamilton discorda de estratégia da Ferrari na F1: 'Não tive tempo'

Piloto britânico sofreu duas punições no GP da Hungria

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 10:26
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Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Lewis Hamilton voltou a sofrer com punições no Grande Prêmio da Hungria, o que interferiu diretamente em seu resultado na corrida de domingo (26). Tanto na classificação quanto na disputa principal, o pódio foi perdido por obstáculos para além da pista. Entre os impasses na etapa, destaca-se a estratégia da Ferrari que deu início a um novo "erro" do piloto e mais uma penalização.

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No sábado (25), a punição de Hamilton aconteceu durante a última tentativa de volta rápida. Ele já havia encerrado seu giro quando Oscar Piastri encontrou o britânico em velocidade reduzida na primeira curva. O australiano precisou, então, desviar e acabou perdendo a oportunidade de melhorar seu tempo. A FIA considerou que Lewis atrapalhou o piloto da McLaren e aplicou a perda de três posições.

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Já na corrida, apesar do erro na classificação, o pódio parecia estar cada vez mais perto, principalmente depois do undercut bem-sucedido sobre Max Verstappen. A atuação do heptacampeão mundial era, em um geral, bem positiva. Até que Piastri quebrou, e o safety car virtual foi acionado. A Ferrari viu a situação como uma oportunidade para parar os dois pilotos – decisão vista como "desnecessária" por Hamilton.

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— Não acho que devíamos ter parado. Mas a decisão veio literalmente logo antes da entrada no pit lane, eu não tive tempo para questionar. A gente tem que confiar na decisão que foi tomada. Meus pneus estavam funcionando perfeitamente bem. Eu provavelmente ia perder para Max, mas poderia ter mantido pelo menos o terceiro lugar. Isso acabou abrindo caminho para a punição que recebi no final — disse Lewis Hamilton

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Mas, o que aconteceu? Durante seu retorno à pista, depois do terceiro pit stop, o veterano ficou apenas 0,1 km/h a cima do limite de velocidade no pit lane. Esse "detalhe" o rendeu cinco segundos de punição. Como a corrida já estava na reta final, o piloto não cobrou a penalização nos boxes, assim, o tempo fora "somado" ao seu resultado ao fim da disputa. Como consequência, perdeu a quinta colocação para Charles Leclerc.

Lewis Hamilton em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

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