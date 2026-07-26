Calderano e Takahashi ficam com o vice do WTT Star Contender Brasil Neste domingo (26), os anfitriões foram superados por dupla japonesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi ficaram com o vice do WTT Star Contender de São José dos Campos. Neste domingo (26), os brasileiros foram superados pelos japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo por 3 sets a 1 (7x11; 11x8; 1x11; 10x12)

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A torcida mostrou muito apoio ao "casal Calderashi", que passou a atuar regularmente no circuito internacional em 2024. Hugo e Bruna são vice-líderes do ranking de duplas mistas da World Table Tennis (WTT) e já foram campeões do WTT Contender de Buenos Aires e o Pan-Americano de Tênis de Mesa, em 2025, além do Singapura Smash, em 2026.

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Em São José dos Campos, a dupla estreou com vitória por 3 a 0 sobre os porto-riquenhos Eusebio Vos e Valentina Rios. Na sequência, venceram os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi por 3 a 2, em partida bastante equilibrada pelas quartas de final. Na semifinal, disputada no sábado (25), Hugo e Bruna venceram Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 sets a 1.

A presença na decisão do torneio rende a Hugo Calderano e Bruna Takahashi 420 pontos no ranking.

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Hugo Calderano e Bruna Takahashi durante partida do WTT Star Contender em São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

Como foi o jogo

Hugo teve pouco tempo para se recuperar física e mentalmente após a batalha contra Uda Yukiya na semifinal individual. O jogo não começou bem para os brasileiros, que cederam pontos importantes em erros que custaram o primeiro set.

O roteiro permanecia no início da segunda parcial, quando Hugo e Bruna saíram perdendo por 4 a 0, mas rapidamente ajustaram a movimentação na mesa para virar o placar e empatar o jogo. Togami e Odo fizeram um terceiro set avassalador e abriram 10 a 0 e os brasileiros conseguiram marcar apenas um ponto.

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Sob gritos de "eu acredito" vindos da arquibancada, Hugo e Bruna buscaram a recuperação no quarto set, que seguiu parelho até a reta final. Mesmo assim, os brasileiros não conseguiram evitar a derrota por 12 a 10