Apesar de críticas na F1, equipe de Bortoleto fica no Top 10 da Hungria
Piloto da Audi teve nono pit stop mais rápido do GP da Hungria neste domingo (26)
Diferente do que se esperava, apenas um pit stop foi feito pela Audi no carro de Gabriel Bortoleto durante o Grande Prêmio da Hungria. Essa estratégia ousada chegou a custar a permanência do brasileiro na zona de pontuação, o que gerou críticas entre os fãs do piloto. Ainda assim, a única parada entrou no Top 10 das mais rápidas de toda a décima primeira etapa.
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A corrida de Bortoleto no Hungaroring foi marcada por altos e baixos. Depois de largar em 14º, o brasileiro chegou a ocupar a nona colocação, aproveitando o momento em que os adversários começaram a realizar as paradas nos boxes. A estratégia da Audi, porém, fez com que Gabriel permanecesse por 30 voltas com os pneus macios antes de realizar a primeira parada.
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Apesar da "demora" para chamar o piloto, o trabalho dos mecânicos da equipe suíça nos boxes foi rápido e eficiente. Para ser mais exato, a parada durou apenas 2 segundos e 33 centésimos – o nono tempo mais rápido de toda a corrida, empatado com uma das três paradas de Lewis Hamilton pela Ferrari.
A liderança ficou com Arvid Lindblad e a Racing Bulls. Em uma tacada de mestre, a equipe taurina conseguiu fazer a troca completa dos pneus em menos de 2 segundos. Na sequência, o líder do Mundial de Pilotos, Kimi Antonelli, aparece com um pit stop de 2,08 segundos, realizado pela Mercedes.
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