A dois anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, a delegação brasileira não para de crescer. No último domingo (20), com o título da Seleção masculina de vôlei no Sul-Americano, o Brasil chegou a 33 vagas oficiais garantidas em três modalidades diferentes. Vôlei feminino, vôlei de praia masculino e feminino e ginástica rítmica são as outras disputas nas quais o país já está classificado.

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Veja as vagas confirmadas do Brasil em LA 2028

Vôlei - 24 atletas

Jogadoras do Brasil comemoram ponto na vitória sobre a Venezuela (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

As vagas mais recentes vieram com as conquistas do Campeonato Sul-Americano de vôlei, em setembro, tanto no masculino quanto no feminino. O continental aconteceu no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e classificou o campeão às Olimpíadas pela primeira vez.

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As seleções do torneio olímpico de vôlei são formadas por 12 jogadores. Assim, o Brasil soma 24 vagas apenas nessa modalidade — 72% do total.

Ginástica rítmica - 5 atletas

Comjunto brasileiro já tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Los Angeles (Foto: CBG)

Quem trouxe as primeiras vagas para o país foi a ginástica rítmica. Em agosto, no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, o conjunto brasileiro ficou em terceiro lugar na final e assegurou uma das três vagas destinadas às equipes do pódio.

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O conjunto da ginástica rítmica é composto por cinco atletas, o que garante este número de vagas ao Brasil. Outras duas do individual podem ser preenchidas até 2028.

Vôlei de praia - 4 atletas

Thâmela e Vic em ação no Sul-Americano de vôlei de praia (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

Ainda em setembro, o Torneio Sul-Americano de vôlei de praia, realizado em João Pessoa, na Paraíba, trouxe mais quatro vagas para o Brasil. As cotas são referentes aos títulos de Thâmela e Vic, no feminino, e André e Renato, no masculino.

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É importante ressaltar que a vaga olímpica não é destinada à dupla, cabendo ao Comitê Olímpico Nacional a definição de seus representantes. O país ainda pode obter outras quatro vagas ao longo dos próximos dois anos, ou seja, classificando mais duas duplas, uma em cada naipe.

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Futebol feminino aguarda confirmação

No futebol feminino, apenas a oficialização do sistema qualificatório separa o Brasil da comemoração de mais 18 vagas. A classificação para a final da Copa América de 2025, onde a Seleção Brasileira acabou campeã, já seria suficiente para classificar de acordo com o regulamento aplicado em Paris 2024.

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