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Binotto compara Bortoleto a Michael Schumacher na Fórmula 1

Piloto brasileiro se destaca em primeira temporada da Audi na elite do automobilismo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 16:01
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Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (Foto: Richard Callis/Fotoarena/Folhapress)

Gabriel Bortoleto recebeu um elogio de peso de Mattia Binotto, chefe da Audi na Fórmula 1. Em entrevista ao site italiano "Automoto.it", o dirigente comparou o brasileiro a Michael Schumacher e apontou características do piloto que remetem ao heptacampeão mundial. Para Binotto, a principal semelhança está na maneira como Bortoleto trabalha e na capacidade de contribuir para a evolução de uma equipe.

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A comparação se resume, basicamente, ao papel dos pilotos na construção de um projeto competitivo dentro da F1. Binotto lembrou que Schumacher teve participação importante no desenvolvimento da Ferrari antes mesmo de viver seu período mais dominante na categoria. Na visão do italiano, Bortoleto apresenta atualmente algumas das características que fizeram o alemão se destacar também fora das pistas.

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— O Gabriel me lembra ele. Por sua ética de trabalho e por ser uma pessoa de grande sensibilidade humana — afirmou Binotto.

Binotto destaca legado de Schumacher

A passagem pela Ferrari colocou Binotto em contato direto com uma das fases mais importantes da carreira de Schumacher. O italiano chegou à escuderia em 1995, como engenheiro de testes de motor, e acompanhou o processo de transformação da equipe que culminou no domínio da Ferrari entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000.

Mais do que a velocidade, o que chamou a atenção de Binotto foi a postura adotada pelo alemão no trabalho diário. O dirigente destacou características como dedicação, profissionalismo, comprometimento e paixão, além da capacidade de envolver diferentes setores da equipe na busca por resultados.

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— É a ética de trabalho. Michael é uma pessoa com grandes valores em termos de trabalho duro, profissionalismo, comprometimento, dedicação, motivação e paixão. Você não pode improvisar. Talento é necessário, mas não é suficiente. Você precisa de mais — explicou.

A relação com os profissionais também aparece como uma das marcas que Binotto associa ao heptacampeão. Na avaliação do italiano, Schumacher conseguia fazer com que os integrantes da Ferrari se sentissem parte importante do projeto.

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— Sempre achei que Michael era ainda mais forte como pessoa. Não só por sua ética de trabalho, mas por sua generosidade com todos. Ele dava atenção a cada pessoa, nos fazendo sentir à vontade e nos colocando nas condições ideais para dar o nosso melhor — acrescentou.

Michael Schumacher foi piloto da Ferrari
Michael Schumacher foi piloto da Ferrari (Foto: DAMIEN MEYER / AFP)<br>

Bortoleto começou a estudar a trajetória de Schumacher

A comparação feita por Binotto também despertou a curiosidade de Bortoleto. O brasileiro contou que o chefe da Audi costuma mencionar Schumacher nas conversas e que, a partir disso, começou a pesquisar mais sobre a trajetória do alemão.

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— Ele sempre fala dele. Então comecei a aprender sobre ele e percebi o quanto ele era incrível. Eu nem tinha nascido ainda quando ele ganhou tudo. Ontem mesmo estávamos falando sobre ele, sobre como ele tratava o time — contou Bortoleto.

A postura profissional do brasileiro também já recebeu elogios dentro do projeto da Audi. Nico Hulkenberg e Allan McNish destacaram anteriormente características relacionadas à dedicação de Bortoleto, que participa dos primeiros passos da equipe alemã na Fórmula 1.

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🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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