Lucarelli mira despedida em Los Angeles: 'Última Olimpíada'

O Brasil está classificado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A Seleção Brasileira venceu a Argentina por 3 sets a 0 (25/20, 25/23 e 25/20), neste domingo (20), no Maracanãzinho, conquistou o título do Campeonato Sul-Americano e garantiu a vaga olímpica. Para Lucarelli, porém, a classificação também marcou o início da preparação para um momento especial: a sua despedida dos Jogos.

Capitão da equipe brasileira, o ponteiro revelou após a vitória sobre os argentinos que Los Angeles será sua última Olimpíada. Aos 35 anos, Lucarelli disputará sua quarta edição dos Jogos em quadra e terá a oportunidade de encerrar uma trajetória que começou antes mesmo de sua estreia olímpica, em 2016.

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— É muito especial porque é a minha última. Eu quero muito. Eu falei com a minha esposa isso, eu estou aqui há muito tempo, mas eu quero tentar ir para essa última Olimpíada. Eu vou fazer o meu melhor para me manter bem fisicamente, tecnicamente, para poder estar entre os 12.

Apesar da confirmação da despedida, Lucarelli ainda terá um caminho de dois anos até Los Angeles. O jogador destacou que precisará manter o alto nível físico e técnico para garantir seu espaço entre os 12 convocados da Seleção.

— Eu amo estar aqui, mas sei que a minha hora está chegando. Espero fechar com chave de ouro em Los Angeles.

➡️Com Lucarelli MVP, Brasil domina seleção do Sul-Americano de vôlei



Lucarelli já viveu cinco Olimpíadas

Los Angeles será a quarta Olimpíada de Lucarelli como jogador. O ponteiro esteve no Rio de Janeiro, em 2016, quando conquistou a medalha de ouro, em Tóquio, em 2021, e em Paris, em 2024.

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No Rio, Lucarelli foi um dos nomes da equipe comandada por Bernardinho que venceu a Itália na decisão e ficou com o ouro diante da torcida brasileira. Em Tóquio, a Seleção terminou na quarta colocação. Já em Paris, o Brasil foi eliminado nas quartas de final e encerrou a campanha em quinto lugar.

A relação do ponteiro com os Jogos Olímpicos, no entanto, começou ainda antes. Em Londres 2012, quando tinha apenas 20 anos, Lucarelli viajou para a Inglaterra dentro de um programa de vivência olímpica do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

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Na ocasião, ele não entrou em quadra, mas acompanhou de perto a rotina dos Jogos e conviveu com grandes nomes do esporte brasileiro. Entre eles, estavam os jogadores da Seleção masculina de vôlei, que chegaram à final daquela edição, mas perderam para a Rússia e ficaram com a medalha de prata.

Lucarelli em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Brasil garante vaga em Los Angeles 2028

A classificação para Los Angeles veio com uma campanha perfeita no Campeonato Sul-Americano. O Brasil venceu os cinco jogos disputados sem perder sets e confirmou o título continental justamente diante da Argentina. No clássico deste domingo, Darlan foi o maior pontuador brasileiro, com 17 pontos. Lucarelli também teve participação importante, principalmente no bloqueio, fundamento no qual marcou três pontos.

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O resultado garantiu ao Brasil a vaga olímpica e abriu oficialmente o ciclo rumo a Los Angeles 2028. A Seleção buscará, nos Estados Unidos, o quarto ouro olímpico de sua história, depois das conquistas em Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016.

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