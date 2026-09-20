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Cachopa sangra por Olimpíada e admite 'migué' para esfriar a Argentina

Levantador explica postura aguerrida na vitória sobre a Argentina e brinca sobre choque com Darlan

PorJoanna ColaçoGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 13:33
Atualizado há 0 minutos
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Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)
Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

A vitória do Brasil sobre a Argentina por 3 sets a 0, neste domingo (20), no Maracanãzinho, teve Cachopa como um dos jogadores mais ativos na comunicação dentro de quadra. O levantador foi visto constantemente incentivando os companheiros e tentando manter a equipe concentrada durante o clássico que valeu o título do Sul-Americano masculino de vôlei e a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Conhecido pela postura aguerrida, Cachopa explicou que a intenção era ajudar o time a manter a concentração e seguir à risca o planejamento estabelecido para a partida.

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— O meu foco hoje era lembrar a galera de estar jogando o ponto que deveria ser jogado, manter a nossa consciência tática ali e, sobretudo, acho que a energia, a intenção ali dentro da partida.

O levantador afirmou que esse comportamento faz parte de sua maneira de atuar e que procura levar a mesma característica para os clubes e para a Seleção Brasileira.

— É uma característica minha, né? Eu procuro fazer isso em clube, tento fazer aqui com os meninos também. Acho que é da minha personalidade isso aí.

Cachopa leva 'susto' durante o primeiro set

Além da atuação intensa, Cachopa também protagonizou um momento de preocupação no primeiro set. O levantador caiu na quadra após receber uma pancada de Darlan na canela e recebeu atendimento médico. Apesar do susto, conseguiu se levantar e permaneceu normalmente na partida. Depois do jogo, ele brincou ao explicar o lance.

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— Eu queria esfriar o jogo. (risos) Não, na verdade, o Darlan me deu uma paulistinha, bateu na minha canela. Não sei se aconteceu alguma coisa, vou ver agora no vestiário.

Apesar da brincadeira, Cachopa explicou que realmente teve um problema durante o set. O jogador machucou a unha e chegou a ter sangramento.

— Aí também arrebentei a unha ali, estava saindo sangue... Cara, tudo no mesmo ponto ali.

Brasil fecha Sul-Americano de vôlei com título e vaga olímpica

A classificação para Los Angeles veio com uma campanha perfeita no Sul-Americano de vôlei. O Brasil venceu os cinco jogos disputados sem perder sets e confirmou o título continental justamente diante da Argentina. No clássico deste domingo, Darlan foi o maior pontuador brasileiro, com 17 pontos.

O resultado garantiu ao Brasil a vaga olímpica e abriu oficialmente o ciclo rumo a Los Angeles 2028. A Seleção buscará, nos Estados Unidos, o quarto ouro olímpico de sua história, depois das conquistas em Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016.

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Seleção em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)
Seleção em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

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