Lucarelli vê provocação argentina como estímulo para Darlan: 'Jogou ainda melhor'

Se teve um jogador da Seleção Brasileira masculina de vôlei que conseguiu utilizar as provocações dos argentinos para benefício próprio, este foi Darlan. Os 23 pontos anotados pelo maior pontuador do clássico deste domingo (20), pelo Campeonato Sul-Americano, serviram como resposta às encaradas e ao "papo-furado" do lado contrário da rede.

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Após a vitória por 3 sets a 0, que sacramentou o título continental e a vaga antecipada nas Olimpíadas, o capitão Lucarelli admitiu que as tentativas de atrapalhar a concentração do oposto acabaram sendo um estímulo. Ele enalteceu a forma como o jovem se portou para continuar ajudando o Brasil.

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— O Darlan até falou: "Pô, me deu até mais energia". Mas ele continuou fazendo ponto e comemorando com nosso time. Então, acho que isso foi o mais importante. Ele não entrou em guerra psicológica com ninguém. Acho que foi só bom pra ele, porque ele jogou ainda melhor do que ele já tava jogando — afirmou Lucarelli.

Provocação previsível

Evitar a armadilha psicológica criada pela Argentina já estava nos planos da equipe de Bernardinho. Tanto antes quanto durante o confronto decisivo do Sul-Americano, os jogadores buscaram não se desestabilizar com o jogo mental dos "hermanos".

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— A gente falou desde o início da semana sobre a possibilidade dessas coisas. Hoje, antes do jogo, a gente comentou sobre isso. Durante o jogo, a gente falou sobre isso. Porque como conseguimos dominar bem o jogo desde o início do primeiro set, a gente sabia que isso uma hora poderia acontecer. É uma arma que eles têm, eles jogam com essa paixão — comentou Lucarelli.

Lucarelli e Darlan comemoram ponto em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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Resposta de Darlan gera confusão após o jogo

A resposta aos afrontes veio só depois do ace de Adriano, que confirmou a vitória brasileira. Darlan devolveu a provocação com um gesto de "tchau" para o adversário, o que despertou a fúria dos argentinos.

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Os jogadores imediatamente atravessaram para o lado brasileiro da quadra em busca de satisfação. Armoa Morel e Bruno Loser eram visivelmente os mais indignados com o aceno.

Lucarelli discutiu com argentinos durante o tumulto, enquanto Bernardinho entrou no meio para tentar separar os envolvidos. Controlados os ânimos, a Seleção Brasileira subiu ao topo do pódio, ergueu o 34º troféu do Sul-Americano e carimbou o passaporte para Los Angeles 2028.

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