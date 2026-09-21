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Adriano alivia Seleção de vôlei com ace olímpico: 'Ficaria uma pressão'

Ponteiro fez o ponto que confirmou a vitória sobre a Argentina e a classificação para Los Angeles 2028

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 17:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Adriano comemora com Fernando Cachopa e Bryan um dos pontos marcados pela Seleção Brasileira masculina de vôlei contra o Chile, na estreia do Campeonato Sul-Americano
Adriano marcou o ace da classificação para Los Angeles 2028 (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Além de selar a vaga do vôlei masculino brasileiro em Los Angeles 2028, Adriano deu à Seleção Brasileira um respiro para a sequência do ciclo olímpico. O autor do ace que confirmou a vitória sobre a Argentina neste domingo (20), pelo Sul-Americano, vê a classificação antecipada como uma oportunidade de a equipe evoluir ao longo dos próximos dois anos, com foco nos Jogos.

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Para o ponteiro, uma eventual perda da vaga olímpica em pleno Maracanãzinho traria um ambiente de pressão intensa por parte dos torcedores brasileiros. Caso o Brasil tivesse sido derrotado pela Argentina, dependeria do ranking mundial ou de um pódio na Copa do Mundo de 2027 para ir às Olimpíadas.

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— A gente agora vai ter tempo para focar no que precisa evoluir. Se não tivéssemos conseguido, com certeza ficaria uma pressão a mais, porque a gente sabe que o brasileiro coloca isso sobre a gente. Mas deu tudo certo — disse Adriano, em entrevista pós-jogo ao Lance!.

Um pouco de 'treinamento', um pouco de 'acaso'

Adriano ataca na pipe, contra bloqueio triplo, em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei
Adriano ataca em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val e Dhavid Normando/CBV)

Após side-out convertido por Darlan, Adriano foi para o que seria a última passagem de saque do Campeonato Sul-Americano. O primeiro serviço ajudou no bloqueio de Flávio, enquanto o segundo terminou em ace, fechando o terceiro set em 25 a 20 e o placar em 3 a 0.

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O mérito do ponto que garantiu o Brasil em Los Angeles 2028 está nos treinos de saque — e também no que o atleta considerou uma casualidade, já que o contexto da partida era favorável para o lado brasileiro.

— Naquele momento a gente tinha uns quatro ou cinco pontos de vantagem e já tínhamos feito um grande jogo. Acho que o ace foi treinamento, mas também foi acaso, coincidência muito grande — afirmou Adriano.

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Para o ponteiro, a vitória sobre a Argentina representa o crescimento do conjunto brasileiro depois da campanha ruim na Liga das Nações (VNL).

— Fizemos uma grande partida. Estou muito feliz com o coletivo, a gente cresceu muito ao longo dessa temporada. Depois da VNL, a gente sentou, fez uma revisão de consciência. Cada um sabia que poderia dar mais e teria que conquistar alguma coisa a mais. E foi dito e feito — concluiu.

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Campanha do Brasil no Sul-Americano masculino de vôlei

  1. Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
  2. Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
  4. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)
  5. Brasil 3 x 0 Argentina (25/20, 25/23 e 25/20)

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