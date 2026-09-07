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Esporte feminino lidera o Brasil rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028

Após a ginástica rítmica e o vôlei de praia conquistarem suas vagas, seleções de vôlei e futebol entram na fila

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 06:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ajoelhada na areia, Thâmela ergue o punho direito e vibra ao marcar ponto no Sul-Americano de vôlei de praia
Comemoração de Thâmela no Sul-Americano de vôlei de praia (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

Se o Brasil comemora as primeiras vagas antecipadas em Los Angeles 2028 a dois anos dos Jogos, muito se deve à força do esporte feminino nacional. Neste domingo (6), com as campeãs sul-americanas Thâmela e Vic, o vôlei de praia se juntou à ginástica rítmica como segunda modalidade feminina com presença brasileira garantida nas Olimpíadas.

➡️ Vôlei de praia: Brasil garante nova vaga olímpica no feminino

➡️ Ginástica rítmica carimba primeiras vagas do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles

Na final do Torneio Sul-Americano, em João Pessoa (PB), Thâmela e Vic bateram as paraguaias Michelle e Corrales por 2 sets a 0, com parciais de 26/24 e 21/7. Atualmente em terceiro lugar no ranking mundial, a dupla anfitriã reafirmou o favoritismo brasileiro a nível continental com uma campanha invicta, sem perder uma parcial sequer nas seis partidas que disputou.

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— Foi muito legal jogar esse torneio. Representar o Brasil é sempre muito gratificante, e ainda conseguir essa vaga para o país. Como a gente falou, a vaga é para o país. A corrida olímpica vai ser muito longa, mas eu tô muito feliz. Graças a Deus já é uma vaga lá em Los Angeles — comentou Victoria, após o jogo.

No caso da ginástica rítmica, o conjunto brasileiro teve que se provar diante de outras diversas potências no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, realizado em agosto. O somatório de 55.500 pontos na final da prova geral levou a bandeira verde-amarela ao pódio, atrás de Espanha (57.450) e Japão (56.700), e assegurou uma das três vagas em disputa.

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— A gente estava trabalhando muito em busca da nossa vaga olímpica. Esse era o nosso foco desde o começo. A gente sabia que tinha esforço suficiente para conseguir esse resultado, mas o nosso foco era competir bem, e o resultado veio como consequência — disse a ginasta Sofia Pereira, na chegada da delegação ao Brasil, em entrevista ao Lance!.

Apresentação do conjunto brasileiro de ginástica rítmica na série mista do Mundial de Frankfurt, na Alemanha
Conjunto brasileiro de ginástica rítmica apresenta série mista no Mundial de Frankfurt (Foto: MeloGym/CBG)

Além das vagas femininas, o país confirmou presença em sua primeira disputa masculina neste domingo, também no Sul-Americano de vôlei de praia. André e Renato venceram Evandro e Arthur Lanci em uma decisão 100% brasileira, o que confirmou a classificação olímpica antes mesmo do resultado final.

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Olimpíadas: mais vagas no horizonte

Com Gabi Guimarães no centro, jogadoras da Seleção Brasileira comemoram ponto na disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial de 2025, contra o Japão
Gabi Guimarães é a capitã da Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

A Seleção feminina de vôlei deve garantir a próxima vaga nas Olimpíadas para o Brasil. Isso porque a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães é ampla favorita para conquistar o Campeonato Sul-Americano, que acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Caso o título continental fique em terras tupiniquins, o passaporte para Los Angeles 2028 estará automaticamente carimbado.

No futebol feminino, apenas a oficialização do sistema qualificatório separa o Brasil da comemoração de mais uma vaga olímpica. O título da Copa América de 2025 já seria suficiente para classificar a Seleção Brasileira de acordo com o regulamento aplicado em Paris 2024, onde ambos os finalistas garantiam cota.

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