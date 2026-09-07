Esporte feminino lidera o Brasil rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028
Após a ginástica rítmica e o vôlei de praia conquistarem suas vagas, seleções de vôlei e futebol entram na fila
Se o Brasil comemora as primeiras vagas antecipadas em Los Angeles 2028 a dois anos dos Jogos, muito se deve à força do esporte feminino nacional. Neste domingo (6), com as campeãs sul-americanas Thâmela e Vic, o vôlei de praia se juntou à ginástica rítmica como segunda modalidade feminina com presença brasileira garantida nas Olimpíadas.
➡️ Vôlei de praia: Brasil garante nova vaga olímpica no feminino
➡️ Ginástica rítmica carimba primeiras vagas do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles
Na final do Torneio Sul-Americano, em João Pessoa (PB), Thâmela e Vic bateram as paraguaias Michelle e Corrales por 2 sets a 0, com parciais de 26/24 e 21/7. Atualmente em terceiro lugar no ranking mundial, a dupla anfitriã reafirmou o favoritismo brasileiro a nível continental com uma campanha invicta, sem perder uma parcial sequer nas seis partidas que disputou.
— Foi muito legal jogar esse torneio. Representar o Brasil é sempre muito gratificante, e ainda conseguir essa vaga para o país. Como a gente falou, a vaga é para o país. A corrida olímpica vai ser muito longa, mas eu tô muito feliz. Graças a Deus já é uma vaga lá em Los Angeles — comentou Victoria, após o jogo.
No caso da ginástica rítmica, o conjunto brasileiro teve que se provar diante de outras diversas potências no Mundial de Frankfurt, na Alemanha, realizado em agosto. O somatório de 55.500 pontos na final da prova geral levou a bandeira verde-amarela ao pódio, atrás de Espanha (57.450) e Japão (56.700), e assegurou uma das três vagas em disputa.
— A gente estava trabalhando muito em busca da nossa vaga olímpica. Esse era o nosso foco desde o começo. A gente sabia que tinha esforço suficiente para conseguir esse resultado, mas o nosso foco era competir bem, e o resultado veio como consequência — disse a ginasta Sofia Pereira, na chegada da delegação ao Brasil, em entrevista ao Lance!.
Além das vagas femininas, o país confirmou presença em sua primeira disputa masculina neste domingo, também no Sul-Americano de vôlei de praia. André e Renato venceram Evandro e Arthur Lanci em uma decisão 100% brasileira, o que confirmou a classificação olímpica antes mesmo do resultado final.
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Olimpíadas: mais vagas no horizonte
A Seleção feminina de vôlei deve garantir a próxima vaga nas Olimpíadas para o Brasil. Isso porque a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães é ampla favorita para conquistar o Campeonato Sul-Americano, que acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Caso o título continental fique em terras tupiniquins, o passaporte para Los Angeles 2028 estará automaticamente carimbado.
No futebol feminino, apenas a oficialização do sistema qualificatório separa o Brasil da comemoração de mais uma vaga olímpica. O título da Copa América de 2025 já seria suficiente para classificar a Seleção Brasileira de acordo com o regulamento aplicado em Paris 2024, onde ambos os finalistas garantiam cota.
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