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Flávia Saraiva lidera dobradinha com Rebeca Andrade na trave

Brasileiras dominam o pódio na etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 14:52
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)
Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)

Flávia Saraiva voltou a subir no lugar mais alto do pódio na etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística. Neste domingo (20), a brasileira conquistou a medalha de ouro na final da trave e teve Rebeca Andrade como segunda colocada. O resultado amplia a sequência de bons resultados de Flavinha na competição.

A ginasta recebeu 13.766 pontos pela apresentação e terminou à frente de Rebeca, que somou 13.600. O bronze ficou com a britânica Emily Roper, com 12.866 pontos, completando o pódio da prova.

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Flávia Saraiva já havia vencido nas barras

O título na trave é o segundo de Flávia Saraiva na etapa da Hungria. No sábado (19), a brasileira também garantiu o ouro na final das barras assimétricas. Com mais uma vitória, Flavinha mantém o protagonismo na competição e ainda terá outro desafio neste domingo: a brasileira está classificada para a final do solo, assim como Lorrane Oliveira. Na fase classificatória, Lorrane terminou em segundo, com 12.966 pontos, enquanto Flávia avançou na terceira posição, com 12.933.

Rebeca Andrade retorna ao circuito internacional

A etapa da Copa do Mundo também marca o retorno de Rebeca Andrade às competições internacionais. A campeã olímpica não disputava um torneio mundial desde os Jogos de Paris 2024. Após a Olimpíada, Rebeca participou apenas de competições realizadas no Brasil e de torneios continentais. A participação na etapa húngara, portanto, representa a retomada da ginasta no circuito internacional.

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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

Brasileiros ainda disputam finais

Além de Flávia, Lorrane e Rebeca, o Brasil terá outros representantes nas decisões deste domingo. No masculino, Arthur Nory disputa a final da barra fixa depois de liderar a classificação, com 13.966 pontos. Lucas Bitencourt também estará em uma decisão. O brasileiro avançou para a final das barras paralelas na quinta colocação, com 13.233 pontos.

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