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Vôlei de praia: Brasil carimba vaga olímpica no masculino

Com direito a final brasileira no Sul-Americano, país se classifica para Los Angeles 2028

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 13:02
Atualizado há 49 minutos
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Arthur Lanci, de costas, peita Evandro, de frente, em comemoração de ponto marcado no Sul-Americano de vôlei de praia
Arthur Lanci e Evandro comemoram ponto no Sul-Americano (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

O Brasil já é presença garantida na disputa masculina do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A confirmação veio neste domingo (6), com as classificações de Evandro/Arthur Lanci e André/Renato para a decisão do Sul-Americano, que acontece em João Pessoa (PB) e garante ao país campeão a participação na próxima Olimpíada.

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Essa é a primeira de duas vagas que o Brasil pode preencher até 2028. O Campeonato Mundial de 2027, na Holanda, será o próximo evento classificatório do vôlei de praia. Os outros meios de qualificação são pelo ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pelo Olympic Q-Series, circuito de três etapas previsto para o ano olímpico.

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É importante destacar que as vagas pertencem ao país. Ou seja, mesmo em caso de título, a dupla não está automaticamente classificada para os Jogos. Cabe aos Comitês Olímpicos Nacionais a seleção de seus representantes.

André Stein olha para a bola enquanto realiza manchete em jogo do Sul-Americano de vôlei de praia
André Stein realiza manchete em jogo do Sul-Americano de vôlei de praia (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

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Como foram as vitórias dos brasileiros no Sul-Americano

A primeira vitória do dia veio pelas mãos de Evandro e Arthur Lanci, que superaram os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/18. Dupla número três do ranking mundial, os brasileiros fizeram uma partida impecável, com saque agressivo e eficácia no ataque, sem dar chance de reação aos rivais.

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A classificação de André e Renato foi mais suada, mas veio com vitória de virada sobre os irmãos Nicolás e Tomás Capogrosso, por 2 sets a 1 (parciais de 19/21, 21/15 e 15/6). Os argentinos complicaram a virada de bola brasileira no primeiro set, mas logo os anfitriões se reorganizaram em quadra para diminuir a diferença no placar. André e Renato cresceram em quadra e abriram vantagem de 10 pontos no tie-break para confirmar a vitória e a vaga olímpica do Brasil.

Mais cedo, durante as semifinais femininas, apenas Thamela e Vic avançaram, após vencer as paraguaias Fio e Denisse por 2 sets a 0 (parciais de 21/19 e 21/11), com bastante domínio em quadra. As donas da casa disputam o título e a vaga olímpica com as também paraguaias Michelle e Corralles, que eliminaram as brasileiras Verena e Thainara com vitória de virada por 2 sets a 1 (18/21, 21/14 e 15/13).

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As brasileiras Thamela e Vic durante a disputa da semifinal do Sul-Americano de Vôlei de Praia
As brasileiras Thamela e Vic durante a disputa da semifinal do Sul-Americano de Vôlei de Praia (Foto: Cristiano Santos e Israel Victor / Beach Games Brazil)

Programação do Sul-Americano de vôlei de praia

Domingo (6/9)

Disputas de bronze - 15h e 16h
Finais - 17h e 18h

*Horários de Brasília

Primeiras vagas confirmadas em LA 2028

Além do vôlei de praia, o Brasil já tem seu espaço reservado nas Olimpíadas na ginástica rítmica. Em agosto, o conjunto brasileiro ficou em terceiro lugar na prova geral do Mundial de Frankfurt, na Alemanha, e conquistou as cinco primeiras vagas do país em Los Angeles 2028.

No futebol feminino, apenas a oficialização do sistema qualificatório separa o Brasil da comemoração de mais uma vaga olímpica. O título da Copa América de 2025 já seria suficiente para classificar a Seleção Brasileira de acordo com o regulamento aplicado em Paris 2024, onde ambos os finalistas do torneio continental garantiam cota.

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