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Dallas Cowboys vai dividir o Ninho com o Flamengo antes de jogo da NFL no Maracanã

Equipe norte-americana utilizará instalações na sexta-feira

PorJoanna ColaçoLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 17:39
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Ninho do Urubu, CT do Flamengo
Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Dallas Cowboys, time de futebol americano que jogará no Maracanã no dia 27 de setembro, irá utilizar as instalações do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. A equipe norte-americana treinará no local na próxima sexta-feira e dividirá a estrutura com o time principal de futebol do clube carioca.

Os jogadores do Dallas desembarcam no Rio na sexta-feira e, no mesmo dia, já treinarão no CT do Flamengo. Está prevista uma coletiva de imprensa às 14h30 (de Brasília). Posteriormente, às 15h, será realizado o treinamento.

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Como o elenco profissional de futebol do Flamengo estará no Ninho do Urubu para seguir com os treinos durante o período da Data Fifa, o Dallas Cowboys utilizará estruturas que frequentemente são utilizadas pelas divisões de base do Rubro-Negro.

CT Ninho do Urubu, do Flamengo
Time da NFL utilizará CT do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Por outro lado, o Baltimore Ravens utilizará o Lonier, CT do Botafogo.

Confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no Maracanã

A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens será no dia 27 de setembro de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que o Rio de Janeiro receberá um jogo oficial da liga.

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O gramado do Maracanã, inclusive, já está entregue à NFL, que ficará responsável pelos ajustes necessários para o evento. O sucesso recente da liga no Brasil, com jogos em São Paulo, reforça o crescimento do país como um dos principais mercados internacionais da modalidade.

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