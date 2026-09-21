O Dallas Cowboys, time de futebol americano que jogará no Maracanã no dia 27 de setembro, irá utilizar as instalações do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. A equipe norte-americana treinará no local na próxima sexta-feira e dividirá a estrutura com o time principal de futebol do clube carioca.

Os jogadores do Dallas desembarcam no Rio na sexta-feira e, no mesmo dia, já treinarão no CT do Flamengo. Está prevista uma coletiva de imprensa às 14h30 (de Brasília). Posteriormente, às 15h, será realizado o treinamento.

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Como o elenco profissional de futebol do Flamengo estará no Ninho do Urubu para seguir com os treinos durante o período da Data Fifa, o Dallas Cowboys utilizará estruturas que frequentemente são utilizadas pelas divisões de base do Rubro-Negro.

Time da NFL utilizará CT do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Por outro lado, o Baltimore Ravens utilizará o Lonier, CT do Botafogo.

Confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no Maracanã

A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens será no dia 27 de setembro de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que o Rio de Janeiro receberá um jogo oficial da liga.

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O gramado do Maracanã, inclusive, já está entregue à NFL, que ficará responsável pelos ajustes necessários para o evento. O sucesso recente da liga no Brasil, com jogos em São Paulo, reforça o crescimento do país como um dos principais mercados internacionais da modalidade.

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